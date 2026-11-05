Horas atrás, Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara en medio de la batalla judicial que mantienen por sus hijas y publicó una serie de imágenes de terror para acompañar su explosivo descargo.

Con payasos siniestros, muñecas colgantes y la máscara del personaje Momo, el futbolista respondió a las versiones sobre una supuesta deuda alimentaria de USD90.000 dólares y un pedido para impedirle salir del país.

A su vez vez, apuntó contra los “chimuertos” al decir: “La resolución de hoy 4/11/26 está firmada por Carlos y Gastón. En ninguna página está la firma de Adrián. Se ve que ser mitómano se contagia. No vayan por ese camino que así terminó la Gachi, Pachi”, comentó el futbolista haciendo referencia a Pochi de Gossipeame.

El descargo de Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

LA RESPUESTA DE POCHI A MAURO ICARDI

Ante la publicación de Mauro Icardi, una seguidora de Pochi se lo reenvío por privado y le comento: “Te nombró”. Entonces, la panelista de Puro Show respondió: “Ay, perdón. Estaba cenando en familia en un bodegón. Ni idea, no conozco! Pero bueno, le deseo felicidad y tranquilidad. Se ve que algunos soltamos más rápido”.

La respuesta de Pochi a Mauro Icardi (Foto: Instagram @gossipeame)

Sin embargo, horas más tarde, Pochi volvió a hacer referencia a la publicación del futbolista al decir: “No fue dedicado a mi esto, solo un renglón”. Y sumó: “Si lo dice por lo que Wanda tiró en Twitter de mi hija, mi hija hoy está bárbara, mi temor solo fue exponer su intimidad y su papá que me había pedido que la resguardemos. Para mi tema más que cerrado”.

Y eso no fue todo. En su descargo, Pochi aclaró: “Si lo dijo por lo laboral, estoy en un programa que duraba dos meses y llevamos dos años, en un canal espectacular como eltrece, con un equipo increíble”.

Por último, cerró: “Yo pienso ‘mirá cómo terminaste vos, teniendo que tener a la justicia en el medio para todo lo relacionado con tus hijas, hasta para irte de vacaciones, expusieron cuestiones tuyas muy privadas, te afectó con tu laburo y podría seguir pero no me regocijo en la mier... de nadie. A mi no me une nada a tu ex, a vos sí...”.