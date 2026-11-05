En el marco de las actividades de vigilia por la visita del papa León XIV a la Argentina, se realizará un Concierto por la Paz en el Cottolengo Don Orione. La propuesta tendrá lugar el próximo lunes 9 de noviembre, a las 9, y contará con la participación de Galaxias Creativas, la productora dirigida por Chacho Garabal.

El encuentro busca transmitir un mensaje de esperanza, solidaridad y compromiso con el prójimo a través de la música, como lenguaje universal de unión y fraternidad. La celebración acompañará la espera y la recepción del Santo Padre en la institución, en sintonía con los valores que inspiran la misión de Don Orione.

Quiénes participarán del Concierto por la Paz

La propuesta contará con la dirección general de Chacho Garabal y la dirección vocal de Mirta Arrúa Lichi. También participará el Coro Mitra, junto a las voces de Chacho Garabal, Flavia Pereda, Mirta Arrúa Lichi, Cristian Centurión, Malena Bruzzo y Daniela Rubiatti.

El repertorio estará inspirado en la paz, el amor y la unión entre los pueblos, con el objetivo de generar un espacio de encuentro y emoción colectiva durante las actividades de vigilia por la visita papal.

El concierto cuenta con el apoyo del programa Claves para un Mundo Mejor.

El compromiso de Chacho Garabal con la música y la paz

Al frente de Galaxias Creativas y desde la Asociación Civil Generarte, Chacho Garabal impulsa proyectos culturales y comunitarios que buscan acercar el arte a distintas comunidades y sectores vulnerables.

Director, autor, productor y cantante argentino, Garabal desarrolla una trayectoria que vincula las artes escénicas con iniciativas sociales y culturales. Entre sus antecedentes relacionados con la música y la paz se destacan su trabajo en el himno de Scholas Occurrentes, su participación como cantante en tres ediciones de los Partidos por la Paz en Roma y su presentación en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia.

La participación de Galaxias Creativas en esta jornada se enmarca en esa línea de trabajo, que entiende al arte como una herramienta de transformación, integración y construcción comunitaria.

Cuándo y dónde será el Concierto por la Paz

El encuentro se realizará como parte de la vigilia de recepción del papa León XIV en la Argentina.