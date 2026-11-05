La Santa Sede dio a conocer el cronograma oficial del viaje apostólico del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre de 2026. Durante su estadía en el país, el Sumo Pontífice visitará Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, donde participará de misas, encuentros institucionales y actividades pastorales.

La agenda incluye una visita a la Casa Rosada para reunirse con el presidente de la República, encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos, jóvenes y miembros de la Iglesia. También está prevista una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

A continuación, el itinerario completo del papa León XIV en la Argentina, con días, horarios y lugares de cada actividad.

Domingo 8 de noviembre: llegada del papa León XIV a Buenos Aires

El primer día de la visita apostólica comenzará con la llegada del Papa al Aeroparque Jorge Newbery. Luego tendrá una serie de actividades oficiales en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

16:30: llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires, Aeroparque Jorge Newbery. Recepción oficial.

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17:50: visita al presidente de la República.

18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre: actividades en Buenos Aires y Claypole

La segunda jornada tendrá como protagonista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. También habrá una misa multitudinaria, encuentros con representantes del mundo del trabajo y líderes religiosos, y una celebración junto al episcopado argentino.

09:15: visita al personal y a las personas asistidas del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

11:30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles.

16:10: encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: celebración de las Vísperas con el episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

19:45: cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre: el papa León XIV viajará a Córdoba

El martes, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantener un encuentro con representantes de la Iglesia. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

07:30: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

09:00: llegada al aeropuerto internacional de Córdoba Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre: visita a Luján y despedida de la Argentina

La última jornada de León XIV en el país incluirá una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Luego se realizará la ceremonia oficial de despedida antes de partir rumbo a Lima, Perú.

08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

10:00: Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

13:30: ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires Ministro Pistarini.

14:00: salida en avión desde Buenos Aires hacia Lima, Perú.

De esta manera, el papa León XIV concluirá su visita apostólica a la Argentina después de cuatro jornadas de actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores de la sociedad.