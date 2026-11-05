La figura de la televisión paraguaya se expresó en Desayuno Americano.

La caída del banco Ueno Bank en Paraguay alcanzó a Dallys Ferreira, quien hizo un dramático relato de cómo la afecto la corrida bancaria que desembocó en la renuncia del presidente Santiago Peña.

“Me toca vivir muy de cerca porque es el banco que compró el canal donde estoy trabajando”, reveló la exparticipante del Bailando.

Aunque contó en Desayuno Americano: “Había una cláusula que permitía a los dueños anteriores que vendieron el grupo de medios recuperar el canal. Eso permitió que nosotros hoy tengamos trabajo”.

El posteo de Dallys Ferreira en IG por el corralito en Paraguay.

Entonces, se diferenció de quienes no corrieron su suerte: “Hoy esos trabajadores están en la calle, con la incertidumbre que todo y sin su plata”.

Qué dinero manejaba el Ueno Bank

“Era el banco donde más se elegía para los fondos públicos, las jubilaciones de los trabajadores; era el banco que se elegía para la caja de jubilaciones de los bancarios mismos. También permitió que muchos trabajadores que no estaban en el sistema financiero pudieran sumarse”.

“Es el banco que más plata ponía en la Selección Paraguaya de Fútbol, donde Conmebol tenía sus fondos”, cerró Dallys Ferreira.