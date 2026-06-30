Paraguay hizo historia al eliminar a Alemania en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la emoción se apoderó de millones de hinchas. Entre ellos estuvo Dallys Ferreira, quien vivió el partido junto a su pareja, Nicolás Sporleder, y su hija India, y no ocultó su felicidad tras la clasificación de la Albirroja a los octavos de final.

La conductora siguió el encuentro desde la intimidad de su hogar y compartió en Instagram un video del último penal, el que selló la victoria paraguaya en una definición inolvidable.

También publicó varias fotos familiares con todos luciendo la camiseta de la selección y celebrando el histórico triunfo.

El emocionante video de Dallys Ferreira y su familia viendo el penal que metió a Paraguay en octavos

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro igualó 1-1 con Alemania en el tiempo reglamentario y tampoco logró sacarse diferencias durante el suplementario. La clasificación se definió desde los doce pasos, donde Orlando Gill se convirtió en el gran héroe de la noche al atajar tres penales y darle el pase a Paraguay.

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania (Foto de Instagram)

El eufórico mensaje de Dallys Ferreira tras la clasificación de Paraguay

Junto a las imágenes de la celebración, Dallys expresó toda su pasión por la selección de su país.

“¡Vamos, Paraguay! ¡Sí se puede! Albirroja, cómo te amo. Yo creo en vos”, escribió en una de sus publicaciones.

Más tarde, compartió otro mensaje cargado de emoción tras la clasificación.

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania (Foto de Instagram)

“¡Paraguay le ganó a Alemania y pasamos a octavos de final! Para los que siempre creyeron en la Albirroja, en las buenas y en las malas: ¡lo logramos!”, expresó.

La conductora también dejó una reflexión para quienes habían cuestionado al equipo durante el torneo.

“Mientras algunos se llenaban la boca para criticar, en lugar de proponer y construir, nosotros seguimos creyendo. Ellos solo tiraron mierda”, escribió.

Finalmente, cerró con una declaración de amor a su país y a la selección paraguaya: “¡Paraguay, te amo! ¡Le ganaste a Alemania! Amo a mi Selección. Paraguay está en los octavos de final del Mundial 2026”.

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania (Foto de Instagram)

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania (Foto de Instagram)

La emoción de Dallys Ferreira tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania (Foto de Instagram)