El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta sumó un nuevo capítulo y las imágenes comenzaron a salir a la luz. Después de conocerse que la conductora interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity para dirigirse a la casa del futbolista, donde se produjo una fuerte discusión que requirió intervención policial y médica, en LAM mostraron un video del futbolista hablando con los efectivos.

En las imágenes se escucha al delantero hacer referencia a una disposición judicial y a su responsabilidad sobre las personas que estaban con él: “Hay una orden del juez. Es mi responsabilidad. Punto”, se escuchó decir a Mauro en el breve registro que compartieron al aire.

La frase generó distintas interpretaciones en el estudio, especialmente por la referencia a una orden del juez y a la responsabilidad que mencionó el futbolista. Sin embargo, por el momento no se conoció el contexto completo de ese intercambio ni a qué situación específica hacía referencia.

Foto: Captura (América)

Foto: Captura (América)

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ESCÁNDALO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI: GRITOS, PATRULLEROS, UNA AMBULANCIA Y UNA DENUNCIA POR LESIONES

Un nuevo y explosivo capítulo en la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi sacudió el mundo del espectáculo. Esta vez, el conflicto habría escalado a un nivel inesperado: una fuerte discusión en la casa que el futbolista tiene en Nordelta, varios móviles policiales, una ambulancia y una intervención judicial por lesiones. La información fue revelada en vivo en LAM, donde Pepe Ochoa reconstruyó los episodios y dio detalles de lo ocurrido.

Según contó el panelista, todo comenzó este 6 de noviembre, alrededor de las seis de la tarde, cuando Wanda se encontraba grabando su programa MasterChef Celebrity en Telefe. En medio de las grabaciones, la conductora habría recibido varios llamados que no pudo atender. También recibió una comunicación Martín Migueles, su actual pareja, quien la acompaña habitualmente al canal.

A partir de ese momento, la empresaria interrumpió su trabajo y salió rápidamente rumbo a Nordelta, más precisamente a la casa de Icardi: “Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos en el medio del barrio”, relató Pepe en el ciclo de América.

Wanda Nara. Foto: Instagram wanda_nara

De acuerdo con la información que manejaban en el programa, Migueles también estaba presente e intentó intervenir para calmar la situación, aunque no habría conseguido frenar la escalada del conflicto: “Esta discusión escaló un nivel enorme, tal fue así que ingresaron varios móviles de policía y también una ambulancia”, detalló.

Pero hubo un dato que encendió todavía más las alarmas: Ochoa aseguró que existe un parte policial cuya carátula es por lesiones. “Hay un parte policial que está caratulado como lesiones. Los detalles sinceramente no los tengo ahora”, aclaró, al remarcar que se trata de una noticia en desarrollo y que todavía faltaba reconstruir varios aspectos de lo sucedido.

Además, el panelista explicó que la ambulancia habría pasado previamente por un hospital de Dique Luján para que una de las personas involucradas fuera revisada por un profesional y se pudieran constatar las lesiones. En ese sentido, desde el programa plantearon que la intervención médica podría haber estado vinculada con la documentación de las lesiones en el marco de las actuaciones judiciales.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Otro de los detalles más fuertes que aportaron en LAM fue que, al momento de la transmisión, Wanda Nara y Martín Migueles se encontraban declarando en una fiscalía de Tigre. También precisó que el parte daba cuenta de una intervención de la UFI por lesiones y de actuaciones vinculadas al episodio.

Por el momento, no trascendieron públicamente los detalles concretos de las lesiones ni las circunstancias precisas que desencadenaron la discusión.

“Esa llamada es la que hace que Wanda salga desesperada corriendo a la casa de Mauro”, cerraron en el programa, aunque Pepe reconoció que todavía no había podido confirmar quién se había comunicado con ellos.