Mirá lo que contaron en A la Barbarossa sobre la filtración de las macabras imágenes.

La viralización del video de la tortura a la que Lara Gutiérrez (15) habría sido sometida por Alex Roger Idone, quien permanece en prisión preventiva, dejó en shock a Georgina Barbarossa.

Paulo Kablan explicó: “Yo tuve acceso al material, es muy largo, y es un espanto”.

“Este tal Roger, al que no se le ve la cara, está en la casa de Florencio Varela. Lara le implora y le pide a Roger que no le hiciera nada. Y Roger empieza a exigirle nombres de los que robaron la droga”.

“Empieza a dar órdenes. No amenazas, órdenes. Y habla de cortar dedos. Y ahí aparece Pequeño J en el video. El que ejecuta el hecho es Pequeño J”.

Fernando Burlando se horrorizó por el video de la tortura a Lara Gutiérrez, víctima del triple crimen de Florencia Varela.

“El cerebro es Roger y Pequeño es el que ejecuta”, agregó sobre el crimen que también se cobró las vidas de Brenda Loreley del Castillo y Morena Verdi.

El horror filtrado en redes sociales

Luego, Kablan contó que los asesinos se comuncaban a través de la App Zangui y reveló: “Lo digo con mucho respeto y tapando muchos datos porque hay familiares que seguramente pueden estar escuchando. El cuerpo de Lara fue atacado brutalmente”.

El posteo de la familia de Lara Gutiérrez.

“Fue una cosa espantosa”. O sea, con eso usted va a entender el ataque que sufrió una nena de 15 años... La chica dijo lo que pudo y le cortaron dedos“.

Fernando Burlando, abogado querellante, precisó: “El video se puede empezar a ver, pero no se puede terminar de ver...”.