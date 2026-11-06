“El bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas, se anulan”. Foto: web

El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos de los productos más utilizados en los trucos de limpieza caseros. Su combinación suele recomendarse para eliminar la suciedad, combatir los malos olores y limpiar el interior del lavarropas. Sin embargo, el ingeniero químico Diego Fernández advirtió que este método no ofrece los resultados esperados porque ambos ingredientes reaccionan entre sí y pierden buena parte de sus propiedades originales.

El especialista, conocido por compartir consejos de mantenimiento doméstico en redes sociales, explicó que mezclar bicarbonato y vinagre no es una solución eficaz para eliminar el sarro ni los residuos de detergente. Según detalló, el bicarbonato por sí solo tampoco tiene suficiente capacidad para remover estas acumulaciones, mientras que el vinagre puede resultar útil, pero requiere cantidades considerables para una limpieza profunda.

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Fernández recomendó utilizar ácido cítrico como alternativa para limpiar el lavarropas. Este compuesto permite actuar sobre los depósitos minerales y puede utilizarse en determinados programas de mantenimiento. El ingeniero también destacó la importancia de realizar limpiezas periódicas, ventilar el tambor después de cada lavado y evitar el uso excesivo de detergentes y suavizantes.

Por qué el bicarbonato y el vinagre no sirven para limpiar el lavarropas

La combinación de estos dos ingredientes produce una reacción química que genera dióxido de carbono, agua y acetato de sodio. Aunque la efervescencia puede dar la impresión de que está eliminando suciedad, no significa necesariamente que esté realizando una limpieza profunda.

Hay que tener ciertos cuidados con el lavarropas para evitar malos olores. Foto: web

“¿El bicarbonato de sodio y el vinagre sirven para limpiar el lavarropas? No. Esto no sirve porque el bicarbonato y el vinagre se neutralizan el uno con el otro”, explicó Fernández en un video publicado en Instagram.

El ingeniero señaló que el bicarbonato no tiene capacidad suficiente para eliminar la cal ni los residuos de detergente que pueden acumularse en el interior del electrodoméstico.

Respecto del vinagre, reconoció que posee propiedades desincrustantes, aunque cuestionó su practicidad. Según explicó, para conseguir determinados resultados serían necesarios aproximadamente dos litros de vinagre industrial o cuatro litros de vinagre de cocina.

Esta situación llevó al especialista a recomendar otro producto para el mantenimiento del lavarropas, especialmente cuando se busca eliminar depósitos minerales y prevenir la acumulación de suciedad.

Cómo limpiar el lavarropas con ácido cítrico y cada cuánto hacerlo

“El ácido cítrico tiene un mayor nivel de acidez que el vinagre, por lo que va a funcionar mejor”, sostuvo Fernández al explicar las ventajas de este compuesto para remover depósitos de cal.

El especialista propuso un procedimiento sencillo para realizar una limpieza periódica del electrodoméstico:

Colocar cuatro cucharadas de ácido cítrico directamente en el tambor vacío. Seleccionar el programa específico de limpieza del lavarropas o un ciclo largo con agua caliente. Dejar que el programa termine completamente, sin incorporar ropa. Repetir el procedimiento cada tres o cuatro meses, según las necesidades de mantenimiento.

El ácido cítrico es un elemento ideal para limpiar el lavarropas. Foto: web

Antes de utilizar ácido cítrico, es importante consultar el manual del fabricante, ya que no todos los lavarropas admiten los mismos productos desincrustantes y algunas concentraciones pueden afectar determinados componentes.

Además, Fernández recomendó dejar la puerta del tambor entreabierta después de cada lavado para facilitar la ventilación y reducir la humedad que favorece la aparición de moho.

También aconsejó limpiar regularmente el cajón del detergente, retirar los residuos acumulados en las juntas de goma y moderar la cantidad de jabón y suavizante utilizada.

Estas medidas ayudan a prevenir los malos olores, reducir la acumulación de residuos y mantener el lavarropas en buenas condiciones, sin depender de mezclas caseras cuya eficacia suele exagerarse en las redes sociales.