Las altas temperaturas del verano pueden convertirse en un problema para quienes tienen plantas en patios, balcones y jardines. La exposición prolongada al sol, la falta de lluvias y el calor acumulado en paredes y pisos provocan que muchas especies pierdan sus hojas o se marchiten. Sin embargo, existen variedades capaces de soportar estas condiciones sin necesitar riego diario.

Entre las plantas más resistentes al calor y la sequía se encuentran el agave, la lantana, la santolina, la verbena y la salvia microphylla. Estas especies desarrollaron mecanismos naturales para conservar la humedad, como hojas carnosas, raíces profundas o follajes que reducen la evaporación. Algunas también producen flores durante buena parte del verano, incluso cuando las temperaturas superan los 35 °C.

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Según destacan los expertos en jardinería, elegir especies adaptadas a climas secos permite reducir el mantenimiento de los espacios exteriores. Sin embargo, resistir la sequía no significa vivir sin agua: durante las primeras semanas necesitan riegos regulares para desarrollar sus raíces y adaptarse al lugar donde fueron plantadas.

Las cinco plantas que mejor resisten el calor extremo del verano

1. Agave: ideal para patios con sol directo

El agave se caracteriza por sus hojas gruesas y carnosas, capaces de almacenar agua durante períodos prolongados. Tolera la radiación solar intensa y necesita muy poco mantenimiento una vez establecido.

Agave, una planta con resistencia al sol. Foto: web

Es una excelente alternativa para macetas grandes, jardines secos y terrazas soleadas. Su principal requisito es contar con un sustrato que drene correctamente, ya que el exceso de humedad puede dañar sus raíces.

2. Lantana: flores de colores con poca agua

La lantana es una planta ornamental que soporta temperaturas elevadas y ofrece flores durante gran parte de la temporada cálida. Sus raíces aprovechan la humedad del suelo y permiten espaciar los riegos cuando está bien establecida.

Lantana, una planta que entrega flores multicolores. Foto: Web

Resulta especialmente atractiva para canteros y patios soleados. Además, sus flores atraen mariposas y otros polinizadores, aportando movimiento y color a los espacios exteriores.

3. Santolina: resistente, aromática y compacta

Originaria de regiones mediterráneas, la santolina se adapta a los suelos secos y pedregosos. Su follaje grisáceo forma pequeños arbustos redondeados que mantienen una apariencia prolija.

Santolina: follaje plateado y flores amarillas. Foto: web

Es recomendable para bordes de canteros, terrazas y macetas expuestas al sol. Requiere riegos espaciados y podas ocasionales para conservar su forma.

4. Verbena: una opción colorida para balcones

La verbena combina resistencia al calor con una floración vistosa. Algunas variedades tienen crecimiento rastrero, por lo que funcionan especialmente bien en jardineras y macetas colgantes.

Verbena, una planta muy inda que soporta bien los meses de calor Foto: Web

Prefiere recibir varias horas de sol directo y necesita un sustrato con buen drenaje. Aunque tolera períodos secos, agradece riegos moderados durante las jornadas más calurosas.

5. Salvia microphylla: flores y poco mantenimiento

Esta especie produce pequeñas flores que atraen polinizadores y tolera bien los ambientes soleados. También soporta variaciones de temperatura y responde favorablemente a las podas ligeras.

Salvia microphylla: flores rosadas y rojizas. Foto: web

Puede cultivarse en patios, jardines y macetas amplias. Para mantenerla saludable, conviene evitar el encharcamiento y permitir que la tierra pierda parte de su humedad entre riegos.

Cómo cuidar las plantas durante las olas de calor

Para proteger estas especies durante el verano, resulta fundamental regar temprano por la mañana o al atardecer, cuando la evaporación es menor. También conviene utilizar macetas con agujeros de drenaje y colocar una cobertura sobre la tierra para conservar humedad.

En balcones, los recipientes pequeños pueden calentarse rápidamente y secarse antes que el suelo de un jardín. Por eso, incluso las plantas resistentes necesitan controles periódicos durante las olas de calor, especialmente cuando son jóvenes o fueron trasplantadas recientemente.