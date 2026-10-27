Una planta que estaba en las casas de las abuelas vuelve a ser tendencia. Foto: IA

Tener plantas lindas y saludables en casa no siempre requiere grandes conocimientos de jardinería ni dedicar varias horas a su mantenimiento. Algunas especies que durante décadas decoraron los patios y ambientes de las abuelas se destacan por su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones y sobrevivir con cuidados mínimos.

El experto en jardinería Ángel Illescas recuperó una de esas variedades tradicionales que resulta especialmente recomendable para quienes recién comienzan a incorporar vegetación a sus hogares. Se trata de la Aspidistra elatior, una planta ornamental conocida por su resistencia, su follaje abundante y su capacidad para crecer en espacios con poca iluminación.

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A diferencia de otras especies que necesitan recibir varias horas de luz solar, esta planta puede mantenerse verde durante las cuatro estaciones del año y tolerar ambientes interiores poco luminosos. Sin embargo, para conservar sus hojas en buen estado es importante prestar atención a la ubicación, la frecuencia del riego y algunas señales que pueden indicar problemas.

Aspidistra elatior: la planta de las abuelas que recomienda Ángel Illescas

La Aspidistra elatior, también conocida como aspidistra u hojas de salón, es una especie ornamental que durante generaciones fue habitual en recibidores, patios y rincones sombreados. Su principal atractivo son sus hojas largas, de color verde intenso, que aportan vegetación sin exigir cuidados complejos.

Ángel Illescas, experto en jardinería. Foto: Web

Uno de los consejos más importantes de Illescas está relacionado con la exposición solar. “No quiere nada, nada, nada de sol”, advierte el especialista, quien recomienda ubicarla en lugares protegidos de los rayos directos. Esto se debe a que una exposición intensa puede provocar quemaduras y deteriorar el aspecto de sus hojas.

Otra característica que la convierte en una alternativa interesante es su tolerancia a distintas condiciones ambientales. Según explica el jardinero, puede soportar temperaturas bajas y ambientes relativamente secos, como los que se registran durante el verano en Toledo, España. Esta adaptación permite cultivarla tanto en interiores como en patios protegidos, siempre que se eviten las condiciones extremas.

Cómo cuidar la aspidistra para que se mantenga verde durante todo el año

Aunque se trata de una planta resistente, el riego es uno de los aspectos fundamentales para mantenerla saludable. Illescas explica que el exceso de agua puede provocar que las puntas de las hojas comiencen a amarillear. Por el contrario, cuando aparecen extremos marrones, una posible causa es la falta prolongada de humedad.

Aspidistra elatior, la planta que recomienda Villegas. Foto: Web

La Royal Horticultural Society (RHS) también destaca su facilidad de mantenimiento. Recomienda colocarla en ambientes con luz indirecta, utilizar macetas con buen drenaje y evitar que el sustrato permanezca encharcado. Además, señala que puede alcanzar aproximadamente 60 centímetros y que su crecimiento suele ser lento.

Para quienes quieran incorporar esta especie a su hogar, estos son los cuidados principales de la aspidistra:

Ubicación : elegir un rincón sombreado o con luz indirecta, lejos del sol intenso.

Riego : agregar agua cuando la superficie del sustrato comience a secarse, sin encharcar.

Temperatura : mantenerla preferentemente en ambientes templados y protegerla de las heladas fuertes.

Humedad : no necesita pulverizaciones constantes ni ambientes especialmente húmedos.

Limpieza : retirar el polvo de las hojas con un paño húmedo para favorecer la absorción de luz.

Trasplante: cambiarla de maceta cuando las raíces hayan ocupado el espacio disponible, preferentemente durante la primavera.

Estas recomendaciones coinciden con las indicaciones de la RHS, que considera a la aspidistra una de las plantas de interior más sencillas de cultivar.

Su resistencia, bajo mantenimiento y capacidad para conservar el follaje durante todo el año explican por qué fue tan popular en las casas de generaciones anteriores. Hoy vuelve a convertirse en una alternativa para quienes quieren decorar sus ambientes con plantas naturales sin dedicar demasiado tiempo a la jardinería.