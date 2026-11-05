La freidora de aire se convirtió en una de las grandes aliadas de la cocina: permite preparar papas, carnes, verduras y muchas otras comidas utilizando poco o nada de aceite. Sin embargo, después de varios usos, la grasa acumulada y los restos de alimentos pueden convertirse en un problema si no se realiza una limpieza adecuada.

Aunque muchas personas creen que alcanza con lavar la canasta después de cocinar, hay otras partes de la freidora de aire que también necesitan mantenimiento, especialmente el interior y la zona de la resistencia, donde pueden quedar restos de grasa y partículas de comida.

La buena noticia es que no hace falta recurrir a productos costosos ni utilizar elementos abrasivos. Con algunos cuidados y una rutina sencilla es posible mantener el electrodoméstico limpio, evitar los malos olores y prolongar su vida útil.

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Cómo limpiar la freidora de aire paso a paso

Antes de comenzar, es importante apagar el aparato, desenchufarlo y esperar a que se enfríe por completo. Nunca hay que limpiarlo mientras todavía está caliente ni sumergir la unidad principal en agua.

1. Retirar la canasta y la bandeja

El primer paso es sacar las piezas desmontables y retirar los restos de comida. Se pueden lavar con agua tibia, detergente para platos y una esponja suave que no raye el revestimiento antiadherente.

Si hay grasa pegada, conviene dejar las piezas en remojo durante unos 10 a 15 minutos para ablandar los residuos antes de frotar suavemente.

2. Eliminar la grasa acumulada

Cuando la suciedad está muy adherida, una opción es utilizar agua tibia con unas gotas de detergente y dejar actuar unos minutos. Después, hay que pasar una esponja no abrasiva y enjuagar bien.

Es importante evitar las virutas de acero, los cepillos duros y los limpiadores abrasivos, ya que pueden deteriorar la superficie antiadherente y hacer que los alimentos se peguen con mayor facilidad.

3. Limpiar el interior de la freidora

Con un paño de microfibra apenas húmedo y un poco de detergente suave, se puede repasar cuidadosamente el interior del aparato para retirar las salpicaduras de grasa.

Hay que evitar que el agua ingrese en los componentes eléctricos. Una vez terminado, se debe pasar otro paño limpio y húmedo para retirar los restos de jabón y secar completamente.

4. No olvidarse de la resistencia

Es una de las partes que más suelen pasarse por alto. La resistencia se encuentra en la zona superior del interior de muchas freidoras de aire y puede acumular grasa y pequeñas partículas de alimentos.

Para limpiarla, el aparato debe estar desenchufado y completamente frío. Si el diseño del modelo lo permite, se puede acceder a esa zona siguiendo las indicaciones del fabricante y retirar los residuos con un cepillo suave y seco o un paño adecuado.

No hay que aplicar agua directamente sobre la resistencia ni utilizar productos químicos fuertes.

5. Dejar secar todas las piezas

Antes de volver a armar la freidora, es fundamental comprobar que la canasta, la bandeja y el interior estén completamente secos. La humedad residual puede generar problemas y afectar el funcionamiento del aparato.

Los errores que pueden arruinar la freidora de aire

Aunque parezcan soluciones rápidas, algunos métodos de limpieza pueden terminar dañando el electrodoméstico.

Entre los errores más frecuentes se encuentran:

Usar esponjas metálicas: pueden rayar y deteriorar el revestimiento antiadherente.

Aplicar limpiadores abrasivos: algunos productos pueden dañar las superficies y dejar residuos.

Sumergir la freidora en agua: la unidad principal contiene componentes eléctricos y nunca debe mojarse.

Limpiar la resistencia con elementos húmedos: puede provocar daños en el aparato.

Utilizar utensilios filosos para despegar la grasa: pueden rayar las piezas y afectar su recubrimiento.

Guardar el electrodoméstico sin secarlo: la humedad puede favorecer la aparición de malos olores.

También conviene evitar los aerosoles de cocina directamente sobre las superficies antiadherentes si el fabricante no los recomienda.

Cada cuánto hay que limpiar la freidora de aire

Para mantenerla en buenas condiciones, lo ideal es limpiar la canasta y la bandeja después de cada uso, una vez que se hayan enfriado. De esta manera, se evita que la grasa y los restos de alimentos se endurezcan y sean más difíciles de retirar.

La limpieza del interior y de la resistencia puede realizarse periódicamente, según la frecuencia de uso y las indicaciones del fabricante. Si se preparan alimentos grasos con frecuencia, conviene revisar esas zonas más seguido.

Un buen hábito es controlar también que no queden restos de comida en las ranuras o alrededor de las piezas desmontables.

La clave para mantener la freidora de aire en buen estado no está en utilizar productos más fuertes ni frotar con mayor intensidad, sino en limpiarla de manera regular, utilizar elementos suaves y respetar las recomendaciones de cada fabricante.