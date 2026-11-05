“Si entrás a un departamento y huele a pintura, empezá a sospechar”. Foto: Freepik

Comprar un departamento es una de las decisiones económicas más importantes para muchas familias. Sin embargo, durante una visita, es habitual prestar atención a la distribución, la luminosidad o la decoración y pasar por alto algunos detalles que pueden revelar problemas en el inmueble.

Las paredes recién pintadas, los pisos deteriorados o las ventanas que no cierran correctamente pueden convertirse en señales de alerta. Aunque algunos desperfectos parecen menores, detectarlos antes de concretar una operación permite conocer el verdadero estado de la vivienda y anticipar posibles gastos de reparación.

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En este contexto, Aleix del Campo, arquitecto y especialista en inspección de viviendas, compartió una serie de recomendaciones para quienes están buscando comprar una propiedad. A través del canal de YouTube Hausum, explicó qué aspectos conviene observar durante una visita y por qué un detalle tan cotidiano como el olor a pintura puede despertar sospechas.

Por qué el olor a pintura puede ser una señal de alerta al comprar un departamento

“Si entrás a un piso y ves que huele a pintura, empezá a sospechar”, advirtió Del Campo durante una de sus demostraciones, en la que recorrió una vivienda para identificar posibles defectos.

Según explicó, la pintura reciente puede utilizarse para disimular manchas de humedad, grietas o reparaciones que merecen una revisión más detallada. Por eso, recomendó prestar especial atención a las paredes que parecen haber sido pintadas poco antes de mostrar la propiedad.

Esto no significa que todos los departamentos recién pintados tengan problemas. Sin embargo, cuando aparecen sectores con terminaciones diferentes, manchas o señales de reparaciones, conviene preguntar por los trabajos realizados y verificar sus causas.

“Si entrás a un departamento y huele a pintura, empezá a sospechar”. Foto: Freepik

El arquitecto también destacó la importancia de observar las grietas, especialmente cuando aparecen en paredes estructurales. En estos casos, la evaluación de un profesional es fundamental para determinar si existe algún problema que comprometa la seguridad del edificio.

Otro punto importante son los pisos. Del Campo explicó que los revestimientos flotantes pueden hincharse como consecuencia de la humedad y que reemplazarlos puede representar un gasto considerable. Como referencia, mencionó que renovar el parquet deteriorado de un departamento de 100 metros cuadrados puede costar alrededor de 5.000 euros en España.

El especialista recomendó utilizar los desperfectos detectados para negociar las condiciones de compra. “Cámbiamelo, arréglamelo o descuéntamelo”, señaló, en referencia a las alternativas que puede plantear un comprador antes de cerrar una operación.

Qué revisar en un departamento antes de comprarlo para evitar problemas

Además de observar paredes y pisos, Del Campo aconsejó comprobar el funcionamiento de las instalaciones y los elementos de uso cotidiano. Muchos desperfectos no se detectan a simple vista y requieren una revisión práctica durante la visita.

“Si entrás a un departamento y huele a pintura, empezá a sospechar”. Foto: Freepik

Entre los aspectos que recomienda controlar se encuentran:

Puertas y ventanas: abrirlas y cerrarlas para comprobar que funcionen correctamente y no presenten dificultades.

Persianas: verificar que suban y bajen sin trabarse y que sus mecanismos estén en buen estado.

Enchufes: llevar un cargador de celular para comprobar si los tomacorrientes funcionan.

Instalación eléctrica: consultar por el estado del tablero y sus dispositivos de protección.

Cañerías: revisar si existen llaves de corte de agua independientes en baños y cocina.

Pisos: buscar zonas levantadas, hinchadas o deterioradas que puedan indicar humedad.

Armarios y muebles : abrirlos para detectar manchas, olores o filtraciones que no se observan desde el exterior. abrirlos para detectar manchas, olores o filtraciones que no se observan desde el exterior.

Baños y cocina: examinar juntas, desagües, griferías y posibles pérdidas de agua.

En relación con la instalación eléctrica, el especialista sugirió una comprobación sencilla: “Llevá un cargador del móvil… probá los enchufes a ver si carga o no carga”.

También advirtió sobre las viviendas que no cuentan con llaves de corte de agua por sectores. En esos casos, una pérdida localizada puede obligar a interrumpir el suministro de toda la propiedad mientras se realiza la reparación.

Los baños merecen especial atención, ya que las filtraciones pueden permanecer ocultas detrás de revestimientos o muebles. Del Campo explicó que, cuando una ducha o bañera presenta problemas de impermeabilización, la solución puede requerir una intervención importante.