"Para que la ropa negra no pierda color en el lavado hay que evitar el suavizante”. Foto: Freepik

La ropa negra es una de las más elegidas para vestirse todos los días, pero también presenta un problema frecuente: con el paso del tiempo y los sucesivos lavados, puede perder intensidad y adquirir un aspecto grisáceo o desgastado.

Aunque este deterioro depende del tipo de tela, las tintas y la frecuencia de uso, algunos hábitos de lavado pueden acelerar la pérdida de color. La temperatura del agua, el detergente y la exposición al sol son factores importantes para mantener las prendas en buenas condiciones.

// ¿Se te achicó la ropa en el lavadero? El truco para recuperar su tamaño que siempre funciona

En este contexto, Gastón Williams, creador de contenido especializado en limpieza, compartió una serie de consejos para cuidar la ropa oscura. Entre sus recomendaciones se destaca evitar el suavizante tradicional y prestar especial atención al primer lavado.

Cómo lavar la ropa negra para que no pierda color, según Gastón Williams

El especialista recomienda incorporar algunos cuidados sencillos antes, durante y después del lavado. El objetivo es reducir el desgaste de las fibras, evitar la acumulación de residuos y conservar el aspecto original de las prendas.

Gastón Williams, experto en limpieza. Foto: Instagram

Estos son sus principales consejos:

Dar vuelta la ropa antes de lavarla : ayuda a proteger la superficie exterior del roce y hace menos visibles las pelusas que puedan quedar adheridas.

Cerrar cierres y botones : permite reducir los enganches y el desgaste de otras prendas durante el ciclo.

Elegir jabón líquido : suele disolverse mejor que el detergente en polvo, especialmente en lavados con agua fría, y puede dejar menos residuos visibles.

Evitar el suavizante : Williams propone reemplazarlo por vinagre blanco, al que atribuye la capacidad de eliminar olores y potenciar el color.

Utilizar agua fría : recomienda lavar a una temperatura máxima de 20 °C y recurrir al agua más caliente únicamente cuando resulte necesario.

Secar siempre a la sombra: la exposición prolongada al sol puede acelerar la decoloración de las telas oscuras.

Uno de los puntos más importantes es reducir la temperatura del lavado. El agua fría suele ser suficiente para limpiar prendas con suciedad habitual y, además, ayuda a disminuir el riesgo de que algunos tintes se desprendan.

Respecto del vinagre blanco, conviene aclarar que no está demostrado que permita recuperar o fijar el color negro de manera general. Tampoco es recomendable incorporarlo habitualmente al lavarropas sin consultar las indicaciones del fabricante, ya que algunos componentes pueden deteriorarse con su uso repetido.

"Para que la ropa negra no pierda color en el lavado hay que evitar el suavizante”. Foto: Freepik

Para reemplazar el suavizante, una alternativa más segura es utilizar un detergente formulado para ropa oscura y respetar las cantidades indicadas en el envase.

El truco para el primer lavado de la ropa negra

Además de los cuidados habituales, Gastón Williams compartió una técnica para aplicar antes de lavar una prenda oscura por primera vez.

Según explicó, consiste en dejar la ropa en remojo entre 30 minutos y una hora en un recipiente con agua y media taza de sal, o hasta una taza completa.

El especialista sostiene que este procedimiento ayuda a que los pigmentos se adhieran mejor al tejido. Una vez transcurrido el tiempo, recomienda escurrir la prenda y lavarla normalmente.

Sin embargo, el remojo con sal no garantiza que los tintes modernos se fijen a las fibras. Su efectividad depende del material y del proceso de teñido, por lo que no debe considerarse un método universal para evitar la decoloración.

"Para que la ropa negra no pierda color en el lavado hay que evitar el suavizante”. Foto: Freepik

Antes del primer lavado, lo más recomendable es revisar la etiqueta de cuidado, separar las prendas oscuras de las claras y comprobar si el fabricante indica que pueden desprender color.

Williams también aconseja mantener limpio el filtro del lavarropas y menciona una mezcla de 70% de vinagre y 30% de agua para la limpieza del equipo. En este caso, es preferible seguir las instrucciones específicas del fabricante y utilizar los productos autorizados para su mantenimiento.

Por último, evitar el exceso de detergente, elegir programas suaves y no sobrecargar el tambor son medidas que pueden contribuir a conservar las prendas durante más tiempo.