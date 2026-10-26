Cuando llueve durante varios días seguidos, como está sucediendo ahora en Argentina por el impacto de la corriente de El Niño, una de las tareas domésticas que más se complica es lavar y secar la ropa. Sin sol ni espacio al aire libre para tender las prendas, el tender suele terminar en el living, el dormitorio o algún rincón de la casa.

El problema es que la ropa mojada libera humedad mientras se seca. Si el ambiente tiene poca ventilación, esa humedad puede acumularse y favorecer la condensación en ventanas y paredes, además de generar condiciones propicias para la aparición de moho.

El fenómeno de El Niño forma parte del contexto climático de esta primavera. Según el boletín hidrometeorológico oficial publicado el 22 de octubre, se mantiene la fase cálida del fenómeno y se prevén mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal en distintas regiones del país, entre ellas la Mesopotamia y sectores de las regiones Pampeana y Patagónica.

Frente a este escenario, hay algunas medidas sencillas que pueden ayudar a secar la ropa dentro de casa sin sumar humedad innecesaria.

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Dónde conviene poner el tender para secar la ropa

La ubicación del tender puede influir en cuánto tarda la ropa en secarse. Siempre que sea posible, conviene elegir un ambiente con buena circulación de aire y evitar los rincones cerrados o los espacios donde la humedad ya suele acumularse.

También es importante dejar espacio entre las prendas. Si las remeras, los pantalones y las toallas quedan demasiado juntos, el aire circula con mayor dificultad y el secado puede demorarse.

Cuando las condiciones exteriores lo permiten, abrir las ventanas durante un rato ayuda a renovar el aire. Sin embargo, en días muy húmedos o con lluvia intensa, conviene evaluar las condiciones del ambiente para evitar que entre más humedad de la que se logra eliminar.

Los hábitos que ayudan a que la ropa se seque más rápido

Hay pequeños cambios que pueden hacer una diferencia cuando no es posible tender al aire libre.

Centrifugar bien las prendas: un centrifugado adecuado para el tipo de tela ayuda a retirar parte del agua antes de tenderla.

Separar la ropa: dejar espacio entre las prendas favorece la circulación de aire.

Evitar amontonar la ropa húmeda: es preferible tenderla cuanto antes después del lavado.

Usar un ventilador para mover el aire: puede ayudar a acelerar la evaporación, aunque no elimina por sí solo la humedad del ambiente.

Ventilar cuando sea posible: renovar el aire ayuda a controlar la humedad interior, especialmente si se combina con otras medidas.

Si se utiliza un deshumidificador o un aire acondicionado con función de deshumidificación, también puede ayudar a reducir el exceso de humedad. La eficacia depende del equipo, del tamaño del ambiente y de las condiciones de la vivienda.

Cómo evitar el olor a humedad en la ropa

El olor a humedad puede aparecer cuando las prendas permanecen mojadas durante demasiado tiempo o se guardan antes de secarse por completo.

Por eso, es importante comprobar que la ropa esté completamente seca antes de doblarla y guardarla. Si una prenda sigue húmeda, conviene dejarla más tiempo tendida en un lugar ventilado.

Las toallas, los buzos gruesos, los jeans y otras prendas de tejidos pesados suelen necesitar más tiempo que las telas livianas. En esos casos, conviene prestar especial atención a las costuras, los bolsillos, las capuchas y las zonas donde se acumula más agua.

Si la ropa ya tiene olor desagradable, puede ser necesario volver a lavarla siguiendo las indicaciones de la etiqueta y asegurarse de que se seque por completo antes de guardarla.

Qué hacer si aparecen manchas de humedad en las paredes o las ventanas

La condensación en los vidrios, el olor persistente a encierro y las manchas oscuras en las paredes pueden ser señales de un problema de humedad que merece atención.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda controlar las fuentes de humedad, aumentar la ventilación cuando sea posible y secar los materiales mojados rápidamente para reducir el riesgo de crecimiento de moho.

Si aparecen manchas recurrentes, no alcanza con limpiar la superficie: también es importante identificar si el origen está en la condensación, una filtración o algún otro problema de la vivienda. Cuando la humedad persiste o el moho se extiende, puede ser necesario consultar a un profesional.

El error de secar la ropa en cualquier ambiente

Tender la ropa dentro de casa puede ser inevitable cuando llueve, pero conviene evitar hacerlo en espacios sin ventilación o donde ya hay signos de humedad. También es preferible no concentrar grandes cantidades de prendas mojadas en una habitación pequeña.

La clave está en combinar un buen centrifugado, una distribución adecuada del tender y medidas para renovar o reducir la humedad del aire. De esa manera, es posible seguir con la rutina de lavado incluso durante varios días de mal tiempo, sin descuidar las condiciones del ambiente.