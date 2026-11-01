“En un vivero hay que desconfiar de las plantas muy grandes que están en una maceta chica”. Foto: Freepik

Comprar una planta para decorar el hogar parece una tarea sencilla, pero existen ciertos aspectos que conviene revisar antes de elegir. Aunque los ejemplares grandes y frondosos suelen resultar más atractivos, su tamaño no siempre es sinónimo de buena salud.

El paisajista José González, fundador de Jardines con Vida, advierte que uno de los errores más frecuentes consiste en seleccionar plantas únicamente por su aspecto. Detrás de un follaje abundante pueden esconderse problemas relacionados con las raíces, el riego o las condiciones de cultivo.

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Por eso, los especialistas recomiendan observar la relación entre el tamaño de la planta y el recipiente donde crece. Una maceta demasiado pequeña puede indicar que el ejemplar lleva mucho tiempo sin ser trasplantado y que sus raíces no cuentan con espacio suficiente para desarrollarse.

Por qué hay que desconfiar de las plantas grandes en macetas pequeñas

“Desconfía de las plantas muy grandes que están en una maceta pequeña”, señala González. Según explica, esta desproporción puede revelar que las raíces están comprimidas y que la planta necesita más espacio para continuar creciendo.

Cuando el sistema radicular ocupa prácticamente todo el recipiente, disminuye la disponibilidad de sustrato para retener agua y aportar nutrientes. Esta situación puede dificultar el desarrollo de nuevas raíces y provocar que el crecimiento se vuelva más lento.

“En un vivero hay que desconfiar de las plantas muy grandes que están en una maceta chica”. Foto: Freepik

Para identificar este problema, el especialista recomienda revisar los agujeros de drenaje. Si las raíces sobresalen por la parte inferior o crecen en círculos alrededor del recipiente, es posible que la planta necesite un trasplante. Aunque cambiarla a una maceta más grande puede ayudar, resulta preferible comprar un ejemplar que ya tenga condiciones adecuadas.

Qué revisar antes de comprar una planta en un vivero

Además del tamaño de la maceta, existen otras señales que permiten reconocer una planta saludable. González aconseja examinar cuidadosamente las hojas, los tallos y el sustrato antes de realizar la compra.

Entre los aspectos más importantes que conviene controlar se encuentran:

Hojas: deben presentar una coloración uniforme, sin manchas amarillas, bordes secos ni pequeños puntos oscuros.

Tallos y ramas: es preferible elegir ejemplares firmes, sin fracturas ni señales evidentes de deterioro.

Raíces: no deberían encontrarse excesivamente comprimidas ni sobresalir de manera abundante.

Sustrato: debe permitir una buena circulación del aire y el drenaje del agua, sin presentar olores desagradables.

Plagas: es fundamental revisar la parte inferior de las hojas para detectar cochinillas, pulgones o pequeñas telarañas.

“En un vivero hay que desconfiar de las plantas muy grandes que están en una maceta chica”. Foto: Freepik

El especialista también recomienda prestar atención a las condiciones del lugar donde se ubicará la planta. La cantidad de luz natural, la ventilación y la cercanía de fuentes de calor pueden determinar si una especie consigue adaptarse correctamente al ambiente doméstico.

Finalmente, González recuerda que una planta no debe elegirse solamente por su valor decorativo. Conocer sus necesidades de riego, iluminación y espacio antes de comprarla permite reducir problemas posteriores y favorece que se mantenga saludable durante más tiempo.

Otro aspecto importante es evitar comprar plantas que presenten señales de exceso de humedad. Un sustrato constantemente empapado puede favorecer el deterioro de las raíces y dificultar la absorción de nutrientes. Por eso, antes de elegir un ejemplar, conviene comprobar que la maceta tenga agujeros de drenaje y que la tierra no desprenda olores desagradables.