Xuxa atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A sus 63 años, la reconocida conductora brasileña se prepara para convertirse en abuela por primera vez, luego de que su única hija, Sasha Meneghel, confirmara que está esperando un bebé.

La joven modelo, de 28 años, compartió la noticia junto a su esposo, el músico João Figueiredo, a través de una publicación en redes sociales. La pareja eligió una serie de fotografías para anunciar el embarazo y compartir con sus seguidores el comienzo de esta nueva etapa.

Xuxa será abuela por primera vez: la emocionante noticia de su hija Sasha. Crédito: Instagram

Xuxa será abuela por primera vez: la emocionante noticia de su hija Sasha. Crédito: Instagram

LA HISTORIA DE AMOR DE SASHA MENEGHEL Y JOÃO FIGUEIREDO

Aunque se conocían desde hacía tiempo, Sasha y João comenzaron su relación sentimental en 2019. Su romance avanzó rápidamente y, durante la pandemia, decidieron comprometerse. Finalmente, en 2021, celebraron su casamiento en una romántica ceremonia junto al mar, en Río de Janeiro.

Xuxa será abuela por primera vez: la emocionante noticia de su hija Sasha. Crédito: Instagram

Cinco años después de aquella boda, la pareja se prepara para recibir a su primer hijo, una noticia que también marca un momento muy especial para Xuxa, quien próximamente estrenará su esperado rol de abuela.