La decoración de una casa no depende únicamente del presupuesto disponible ni del valor de sus muebles. La combinación de colores, materiales, iluminación y textiles puede transformar por completo un ambiente y hacer que una vivienda sencilla transmita una sensación de mayor elegancia.

En este sentido, Pablo Riaño, experto en decoración y creador de contenido en Instagram (@riaestudio), explicó cuáles son las decisiones que pueden perjudicar la estética de un hogar, incluso cuando se utilizan muebles nuevos o accesorios costosos.

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“No es cuestión de gastar más dinero en decoración, es cuestión de combinar mejor”, aseguró el especialista, quien sostiene que una vivienda puede mejorar considerablemente su apariencia con pequeños cambios y una selección más cuidadosa de sus elementos.

Los cuatro errores de decoración que hacen que una casa se vea barata, según Pablo Riaño

Para el especialista, uno de los principales problemas es la falta de coherencia entre los distintos elementos que componen un ambiente.

Cargar de demasiados colores el living, un error que hay que evitar, según Riaño. Foto: IA

En particular, identifica cuatro errores que conviene evitar:

Paredes con colores chillones: los tonos demasiado intensos pueden dominar visualmente una habitación y dificultar su combinación con muebles, cortinas y otros accesorios. Iluminación blanca fría de 6000 Kelvin: este tipo de luz puede generar ambientes poco acogedores y hacer que los materiales pierdan parte de su calidez visual. Cortinas demasiado cortas: cuando no tienen una longitud adecuada, pueden alterar la percepción de las proporciones de las ventanas y dar una sensación de decoración incompleta. Muebles lacados brillantes: las superficies excesivamente reflectantes, especialmente cuando se combinan distintos acabados, pueden romper la armonía del espacio.

Aunque estos elementos no son necesariamente negativos por separado, Riaño recomienda evitar su acumulación para conseguir ambientes más equilibrados.

La iluminación merece especial atención porque modifica la manera en que se perciben los colores, las texturas y los materiales. Una habitación bien decorada puede perder parte de su atractivo si utiliza una luz demasiado fría o intensa.

Cómo conseguir una casa moderna y elegante sin gastar una fortuna

Frente a estos errores, Pablo Riaño propone una serie de alternativas que permiten mejorar la apariencia de cualquier vivienda sin necesidad de realizar grandes reformas.

Pablo Riaño compartió sus trucos para decorar el hogar. Foto: IA

Sus principales recomendaciones son :

Elegir colores equilibrados: el azul petróleo, el verde oliva y el topo cálido son algunas de sus propuestas para aportar personalidad sin saturar visualmente los ambientes. Utilizar iluminación cálida e indirecta: las luces regulables permiten adaptar la intensidad según el momento del día y generar espacios más agradables. Incorporar materiales naturales: el lino, la madera maciza, la piedra, el microcemento y los metales mate o envejecidos aportan texturas y una estética más sofisticada. Mantener una decoración coherente: reducir la cantidad de estilos, acabados y materiales diferentes ayuda a conseguir un conjunto visualmente armonioso.

El especialista destaca especialmente la importancia de combinar texturas naturales con colores que se complementen. Por ejemplo, una pared verde oliva puede acompañarse con muebles de madera, cortinas de lino y una iluminación cálida para conseguir un ambiente acogedor.

También recomienda prestar atención a los pequeños detalles, como la longitud de las cortinas, el acabado de los muebles y la distribución de los puntos de luz.

La conclusión de Riaño es que una casa elegante no necesita estar llena de objetos caros ni seguir todas las tendencias de decoración. La clave está en elegir elementos que funcionen bien juntos y construir espacios donde predominen el equilibrio, la comodidad y la coherencia estética.