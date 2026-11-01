El adiestrador canino Thomi Müller advierte sobre la manipulación de los perros. Foto: Unsplash

Quienes conviven con un perro conocen perfectamente la situación: basta con sentarse a comer, abrir un paquete de galletitas o prepararse para salir de casa para que aparezca esa mirada difícil de resistir. Ojos grandes, cejas levantadas y una expresión de tristeza que muchas veces termina consiguiendo una caricia, un premio o un poco de comida.

Sin embargo, el adiestrador canino Thomi Müller advierte que ese comportamiento no siempre refleja una emoción negativa. En determinadas circunstancias, los animales aprenden que algunas expresiones generan respuestas favorables en sus dueños y comienzan a repetirlas.

// Esta es la razón por la que los perros siguen a sus dueños a todos lados

Aunque hablar de manipulación puede parecer exagerado, el aprendizaje y la comunicación entre perros y humanos ayudan a explicar este fenómeno. Incluso existen investigaciones científicas que analizaron cómo evolucionaron los músculos faciales de los perros durante su domesticación.

Por qué tu perro pone cara de tristeza para conseguir lo que quiere

Una investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en 2019 identificó diferencias anatómicas entre los músculos faciales de los perros y los lobos. Entre ellas, destaca el levator anguli oculi medialis, que permite elevar la parte interna de las cejas.

Según el experto, ceder ante la manipulación del perro es un error. Foto: Unsplash

Este movimiento produce una expresión que los humanos suelen interpretar como tierna o triste. Los investigadores plantearon que la preferencia humana por estas expresiones pudo influir en la evolución facial de los perros durante miles de años de convivencia con las personas.

En la vida cotidiana, el aprendizaje también cumple un papel importante. Si un perro recibe comida cada vez que mira fijamente a su dueño durante la cena, puede asociar ese comportamiento con una recompensa. No significa que esté intentando engañar deliberadamente, sino que aprendió qué conductas le permiten obtener determinados resultados.

Cómo evitar que tu perro aprenda a conseguir todo con una mirada

Según la explicación de Müller, uno de los errores más frecuentes consiste en ceder repetidamente ante las expresiones del animal, especialmente cuando se intenta establecer una regla de convivencia.

Thomi Müller ofrece cinco reglas para mantener una buena relación con el perro. Foto: Unsplash

Por ejemplo, si un perro tiene prohibido subirse al sillón, pero algunas veces consigue hacerlo después de insistir, puede seguir repitiendo esa conducta. Para evitarlo, conviene mantener límites claros y reforzar los comportamientos deseados.

Algunas recomendaciones prácticas son:

Mantener reglas consistentes: evitar cambiar las normas de convivencia según el momento.

Premiar las conductas adecuadas: utilizar caricias, juegos o recompensas cuando el perro responde de la manera esperada.

No ofrecer comida automáticamente: evitar que cada mirada durante las comidas termine con un premio.

Observar el contexto: distinguir entre una conducta aprendida para obtener atención y una posible señal de malestar.

Dedicar tiempo a la estimulación: incorporar paseos, juegos y actividades apropiadas para sus necesidades.

No obstante, una expresión triste no debe interpretarse siempre como una estrategia para obtener algo. Si aparece acompañada de falta de apetito, apatía, temblores, vómitos o cambios repentinos de comportamiento, es importante consultar con un veterinario.

En definitiva, los perros pueden aprender a utilizar determinadas conductas para captar nuestra atención, pero eso no implica que comprendan la manipulación de la misma manera que las personas. La clave está en reconocer sus necesidades, observar su comportamiento y mantener una relación basada en la comunicación y la constancia.