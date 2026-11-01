Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Fotos: @photojohnnyok)

Fabián Medina Flores celebró su cumpleaños rodeado de figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación. Valeria Mazza, Pampito, Flor de la V, Nequi Galotti, Mariano Martínez y el Pollo Álvarez fueron algunos de los invitados a la exclusiva celebración que tuvo lugar en el exclusivo restaurante del Círculo Italiano de Buenos Aires.

La noche tuvo como protagonistas los estilismos de los famosos, que apostaron por la elegancia, la sastrería y los brillos. El asesor de imagen y co conductor de La Jaula de la Moda recibió a sus invitados con una ambientación inspirada en un bosque, con imponentes árboles, composiciones florales y una gran mesa decorada con elementos naturales.

La puesta estuvo a cargo de Elida Frattari y Jazmín Sánchez, quienes transformaron el salón en un escenario especialmente diseñado para la ocasión.

La celebración incluyó un menú de tres pasos preparado por el chef Ítalo Germán Uberto y reunió a personalidades como Alejandro Gravier, Verónica de la Canal, Adrián Brown, Rocío Vivas, Solange Cubillo, Gustavo Pucheta y Fabián Paz, entre otros. Todos acompañaron al cumpleañero en una noche en la que la moda también tuvo un lugar central.

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LOS LOOKS DE LOS FAMOSOS EN EL CUMPLEAÑOS DE FABIÁN MEDINA FLORES

Valeria Mazza (Foto: @photojohnnyok)

Pollo Álvarez, Fabián Medina Flores y Mariano Martínez (Foto: @photojohnnyok)

Rocío Vivas (Foto: @photojohnnyok)

Alejandro Gravier, Fabián Medina Flores y Valeria Mazza (Foto: @photojohnnyok)

Mariano Martínez (Foto: @photojohnnyok)

Verónica de la Canal (Foto: @photojohnnyok)

Gustavo Pucheta y Fabián Paz (Foto: @photojohnnyok)

Flor de la Ve (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

Los invitados al cumpleaños de Fabián Medina Flores (Foto: @photojohnnyok)

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