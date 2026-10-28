La nueva adaptación de Sensatez y Sentimiento, la icónica novela de Jane Austen, tuvo su avant premiere en Cinépolis Recoleta, con la presencia de destacadas figuras del espectáculo, la moda y la cultura.

Romina Ricci, Fabián Medina Flores, Gabriel Machado, Flor Torrente y Agustina Benavides fueron algunos de los invitados que asistieron a la presentación especial de la película.

También estuvo presente David Cairns, embajador británico en Argentina, entre otras personalidades.

David Cairns, Embajador británico en Argentina

Flor Torrente

Magui Bravi

Romina Ricci

Agustina Benavides

Fabián Medina Flores

Gabriel Machado

De qué trata Sensatez y Sentimiento

Focus Features y Working Title presentan una nueva adaptación de la reconocida obra de Jane Austen, una historia que combina romance, drama y vínculos familiares. Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, la película propone una mirada actual sobre el amor, la hermandad y las dificultades que atraviesan las mujeres frente a las convenciones sociales.

La trama sigue a la señora Dashwood y a sus tres hijas, Elinor, Marianne y Margaret, quienes, tras la muerte de su esposo y padre, deben abandonar su hogar familiar, Norland Park, luego de que la propiedad pase a manos de un pariente masculino.

SaS_FP_00027_R Bodhi Rae Breathnach stars as Margaret Dashwood and Caitríona Balfe as Mrs. Dashwood in SENSE and SENSIBILITY, a Focus Features release. Credit: Courtesy of Focus Features / © 2026 FOCUS FEATURES LLC Por: Courtesy of Focus Features

La familia se instala entonces en Barton Cottage, lejos de la vida que conocía. En medio de este cambio, Elinor enfrenta sus propios sentimientos por Edward Ferrars, un hombre apuesto y reservado que había conocido durante una visita a Norland.

4258_D002_00611_R Bodhi Rae Breathnach stars as Margaret Dashwood, Daisy Edgar-Jones as Elinor Dashwood and George MacKay as Edward Ferrars in SENSE and SENSIBILITY, a Focus Features release. Credit: Alex Bailey / © 2026 FOCUS FEATURES LLC Por: Alex Bailey

A partir de esta nueva realidad, la historia explora los desafíos del amor, las expectativas sociales y los lazos entre hermanas, en un relato que conserva la sensibilidad y la vigencia de la obra original.

Ficha técnica de Sensatez y Sentimiento