La nueva adaptación de Sensatez y Sentimiento, la icónica novela de Jane Austen, tuvo su avant premiere en Cinépolis Recoleta, con la presencia de destacadas figuras del espectáculo, la moda y la cultura.
Romina Ricci, Fabián Medina Flores, Gabriel Machado, Flor Torrente y Agustina Benavides fueron algunos de los invitados que asistieron a la presentación especial de la película.
También estuvo presente David Cairns, embajador británico en Argentina, entre otras personalidades.
De qué trata Sensatez y Sentimiento
Focus Features y Working Title presentan una nueva adaptación de la reconocida obra de Jane Austen, una historia que combina romance, drama y vínculos familiares. Protagonizada por Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles, la película propone una mirada actual sobre el amor, la hermandad y las dificultades que atraviesan las mujeres frente a las convenciones sociales.
La trama sigue a la señora Dashwood y a sus tres hijas, Elinor, Marianne y Margaret, quienes, tras la muerte de su esposo y padre, deben abandonar su hogar familiar, Norland Park, luego de que la propiedad pase a manos de un pariente masculino.
La familia se instala entonces en Barton Cottage, lejos de la vida que conocía. En medio de este cambio, Elinor enfrenta sus propios sentimientos por Edward Ferrars, un hombre apuesto y reservado que había conocido durante una visita a Norland.
A partir de esta nueva realidad, la historia explora los desafíos del amor, las expectativas sociales y los lazos entre hermanas, en un relato que conserva la sensibilidad y la vigencia de la obra original.
Ficha técnica de Sensatez y Sentimiento
- Título original: Sense and Sensibility.
- Dirección: Georgia Oakley.
- Guion: Diana Reid.
- Elenco: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, Caitríona Balfe, Frank Dillane, George MacKay, Herbert Nordrum, Bodhi Rae Breathnach y Fiona Shaw.
- Géneros: drama y romance.
- Estudios: Universal Pictures.