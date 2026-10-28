Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures estrenaron el tráiler de Duna: Parte Tres, la película que marcará la conclusión de la épica trilogía dirigida por Denis Villeneuve. Protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, la nueva entrega retomará la historia de Paul Atreides casi dos décadas después de su ascenso al poder y llegará a los cines argentinos el 17 de diciembre de 2026.

La trama mostrará a Paul convertido en un despiadado emperador, obligado a enfrentar las consecuencias de su reinado mientras nuevas amenazas ponen en peligro su dominio. Atormentado por visiones del colapso del Imperio y por el regreso de un amor perdido, el protagonista quedará atrapado en una conspiración en la que la traición acecha en cada rincón. En medio de ese escenario, Chani ocupará un lugar central en el misterio que comienza a revelarse.

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EL ELENCO DE DUNA: PARTE TRES

Además de Chalamet y Zendaya, el reparto contará con Jason Momoa, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Isaach de Bankolé, Charlotte Rampling, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson y Javier Bardem. La película volverá a reunir a figuras de las entregas anteriores e incorporará nuevos personajes a la historia basada en las novelas de ciencia ficción de Frank Herbert.

Villeneuve estará nuevamente al frente de la dirección y firmará el guion junto con Brian K. Vaughan. La producción estará a cargo de Mary Parent, Tanya Lapointe, el propio director, Cale Boyter y Joe Caracciolo Jr. El equipo técnico también incluirá a Linus Sandgren en la dirección de fotografía, Patrice Vermette en el diseño de producción, Joe Walker en el montaje, Jacqueline West en el vestuario, Francine Maisler en el casting y Hans Zimmer en la música.

Póster de Dune 3 (Foto: gentileza Warner Bros. Pictures)

CUÁNDO SE ESTRENA DUNA: PARTE TRES EN LA ARGENTINA

La película tendrá su estreno internacional en cines e IMAX a partir del 16 de diciembre de 2026, mientras que en la Argentina llegará a las salas el jueves 17 de diciembre. La distribución mundial estará a cargo de Warner Bros. Pictures, en una producción de Legendary Pictures que buscará cerrar la historia cinematográfica de Paul Atreides bajo la dirección de Villeneuve.

Con el lanzamiento del tráiler, Duna: Parte Tres comienza a anticipar el desenlace de una historia marcada por las luchas de poder, las profecías y las consecuencias de las decisiones de su protagonista. La nueva película pondrá el foco en el costo de gobernar y en los sacrificios que deberá afrontar Paul para proteger a quienes ama, mientras se acerca el final de su recorrido en la gran pantalla.

Timothée Chalamet en Dune 3 (Foto: gentileza Warner Bros. Pictures)

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