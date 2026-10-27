Netflix presentó el tráiler oficial de Gordon, su nueva serie argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna, que llegará a la plataforma el próximo 18 de noviembre. Dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, la ficción de siete episodios combina el thriller con una historia inspirada en hechos reales, ambientada en uno de los períodos más convulsionados de la Argentina.

La producción sigue la transformación de Aníbal Gordon, un delincuente que comenzó su trayectoria criminal con robos y otros delitos comunes y que, sin abandonar esa actividad, terminó involucrado en la violencia paraestatal de la década del 70, en el contexto de los enfrentamientos políticos y sindicales de aquellos años.

Con el lanzamiento del adelanto y la difusión del arte principal, Netflix anticipó una historia que pone el foco en la evolución de un personaje atravesado por el delito y la violencia política.

De qué trata Gordon, la nueva serie argentina de Netflix

Gordon está inspirada en las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e historiador Marcelo Larraquy. La trama reconstruye el recorrido de Aníbal Gordon, desde sus primeros delitos hasta su participación en estructuras de violencia paraestatal durante la década del 70.

La sinopsis oficial presenta la ficción como un thriller basado en hechos reales que aborda la transformación de un delincuente común en un agente paraestatal en medio de la violencia política argentina.

A través de esta historia, la serie propone una mirada sobre un período complejo de la historia nacional y sobre el recorrido de un personaje que se convirtió en una figura vinculada con el entramado criminal y político de aquella época.

Gordon. (L to R) Rodrigo de la Serna as Aníbal Gordon, Matías Recalt as Acosta in Gordon. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026 Por: MARCOS LUDEVID 2025

Rodrigo de la Serna encabeza el elenco de Gordon

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon y lidera un elenco integrado por Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz. La producción también contará con la participación especial de Matías Mayer.

La dirección está a cargo de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, mientras que Trapero también se desempeña como showrunner. El guion fue escrito por Marcos Osorio Vidal y Trapero, con la colaboración de Marcelo Larraquy, a partir de sus novelas.

La serie fue producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik, de Preludio Producciones, y se filmó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y en Bariloche.

Gordon. (L to R) Rodrigo de la Serna as Aníbal Gordon, Matías Recalt as Acosta in Gordon. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026 Por: MARCOS LUDEVID 2025

Qué dijo Pablo Trapero sobre la nueva serie de Netflix

Al presentar el proyecto, Pablo Trapero destacó el potencial de la ficción para generar preguntas sobre los acontecimientos que retrata.

“La ficción es siempre un punto de partida: una forma de compartir una historia, pero también de dejar preguntas cuando termina”, expresó el director.

En ese sentido, señaló que Gordon propone una mirada sobre un período histórico y sobre uno de sus personajes, con la expectativa de que la historia invite a reflexionar incluso después de terminar el último capítulo.

Gordon. (L to R) Rodrigo de la Serna as Aníbal Gordon, Matías Recalt as Acosta in Gordon. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026 Por: MARCOS LUDEVID 2025

Cuándo se estrena Gordon en Netflix

Gordon se estrenará en Netflix a nivel mundial el 18 de noviembre de 2026. La primera temporada tendrá siete episodios y estará centrada en la historia de Aníbal Gordon, con una trama inspirada en hechos reales y basada en las novelas de Marcelo Larraquy.

Gordon. (L to R) Rodrigo de la Serna as Aníbal Gordon, Matías Recalt as Acosta in Gordon. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026 Por: MARCOS LUDEVID 2025

Con Rodrigo de la Serna al frente del elenco y Pablo Trapero detrás de la dirección y el desarrollo creativo, la producción se suma a la apuesta de Netflix por las ficciones argentinas con historias vinculadas con personajes y acontecimientos de la historia nacional.