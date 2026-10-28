A diez años del final de su historia, Girls volverá a la pantalla con cinco nuevos episodios. HBO anunció el regreso de la comedia creada y protagonizada por Lena Dunham, que tendrá una temporada limitada con parte de su elenco original y comenzará su producción en 2027.

La ficción retomará la vida de Hannah, Marnie, Jessa, Shoshanna y Elijah, los personajes que acompañaron durante seis temporadas las experiencias, las crisis y las contradicciones de un grupo de jóvenes en Nueva York. Esta vez, el relato dará un salto temporal para explorar cómo cambiaron sus vidas y qué sucede cuando aquella generación se enfrenta a una nueva etapa: cumplir cuarenta años.

Allison Williams (Foto: gentileza HBO Max)

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QUÉ SE SABE DEL REGRESO DE GIRLS A HBO

El anuncio confirmó el regreso de Lena Dunham como Hannah, Allison Williams como Marnie, Jemima Kirke como Jessa, Zosia Mamet como Shoshanna y Andrew Rannells como Elijah. Además, Judd Apatow volverá como productor ejecutivo, junto con Dunham, Ilene S. Landress y Michael P. Cohen.

Para Dunham, que creó, escribió, dirigió y protagonizó la serie, la posibilidad de reencontrarse con estos personajes surgió cuando empezó a imaginar cómo serían sus vidas en el presente. “Siempre dijimos que solo regresaríamos a GIRLS si tuviéramos una historia muy específica que sintiéramos la necesidad de contar”, explicó la creadora.

La actriz y guionista también contó que la idea comenzó a tomar forma cuando estaba por cumplir cuarenta años. “He extrañado a estos personajes, pero durante mucho tiempo no lograba imaginarlos en el presente. Entonces, justo cuando estaba por cumplir cuarenta años, comenzaron a hablarme mientras me duchaba”, relató. Y agregó, con el humor característico de la serie: “Y, como quizá recuerden, una vez que estos cinco empiezan a hablar, es bastante difícil hacer que se callen...”.

Jemima Kirke (Foto: gentileza HBO Max)

Por su parte, Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva y directora de Programación de Comedia de HBO y HBO Max, destacó que el regreso permitirá explorar una etapa diferente de los protagonistas. “Nos emociona que Lena pase de explorar el caos de los veinte años a uno de los grandes momentos de la vida: cumplir cuarenta”, señaló.

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EL LEGADO DE GIRLS Y SU REGRESO DIEZ AÑOS DESPUÉS

Estrenada en 2012, Girls se convirtió en una de las comedias más reconocidas de HBO por su mirada sobre las relaciones, la amistad, el trabajo y las dificultades de crecer en la adultez. A lo largo de sus seis temporadas, obtuvo 19 nominaciones a los premios Emmy y ganó dos estatuillas, entre ellas la de Mejor Casting para una Serie de Comedia.

El regreso buscará recuperar el espíritu de la producción, pero desde la perspectiva que ofrecen los años transcurridos desde el final de la sexta temporada, emitido en 2017. Gravitt anticipó que los espectadores podrán descubrir cuánto cambiaron los personajes y, al mismo tiempo, reconocer rasgos de aquellas personalidades que los hicieron conocidos.

Zosia Mamet_ (Foto: gentileza HBO Max)

La nueva temporada limitada de Girls tendrá cinco episodios y comenzará a rodarse en 2027. Por el momento, HBO no anunció una fecha de estreno. La expectativa estará puesta en descubrir cómo evolucionaron Hannah, Marnie, Jessa, Shoshanna y Elijah y qué nuevos conflictos encontrarán en esta etapa de sus vidas.

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