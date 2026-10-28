Días atrás, La Joaqui cumplió 32 años y lo celebró en una fiesta de cumpleaños sorpresa que le organizó su nuevo novio, Tiago PZK. En redes sociales circularon las imágenes de la sorpresa que le organizó el cantante, pero muchos no tardaron en recordar la fiesta que, años atrás, le organizó a su exnovia.

En medio de una etapa de muchos cambios, la artista recibió un inesperado agasajo organizado por su novio, con quien confirmó su relación hace aproximadamente un mes. Al ingresar en el lugar, descubrió que todos sus amigos la esperaban.

La referente del RKT no pudo contener la emoción y rompió en llanto ante la inesperada sorpresa que contaba con una decoración especial, inspirada en Halloween, con calaveras y globos negros, blancos y naranjas.

La fiesta sorpresa que Tiago PZK le organizó a La Joaqui por su cumpleaños

ACUSAN A TIAGO PZK DE REPETIR LA SORPRESA QUE LE HIZO A SU EXNOVIA, BELU NEGRI

En octubre de 2025, Tiago PZK y Belu Negri pusieron un punto final a su noviazgo que había tenido ya varias idas y venidas. Desde entonces, la influencer y el cantante mantuvieron distancia aunque nunca hablaron mal del otro.

El cumpleaños sorpresa que le organizó Tiago PZK a su exnovia, Belu Negri

En las últimas horas, y a raíz de la viralización de las imágenes del cumpleaños sorpresa que el cantante le organizó a su nueva novia, muchos recordaron el video del festejo sorpresa que el mismo músico había organizado para su expareja.

Al igual que ahora, Tiago sorprendió a Belén al llevarla a un lugar decorado de globos de colores donde la esperaban todos sus amigos para celebrar con ella su cumpleaños. En el video se puede ver la enorme emoción de la influencer.