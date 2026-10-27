El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

La hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un cumpleaños de ensueño, con una celebración en una imponente mansión, una decoración de estilo romántico y una puesta en escena que no pasó inadvertida. Las imágenes del evento dejaron al descubierto cada uno de los detalles de una fiesta donde los colores pastel y las tortas fueron los grandes protagonistas.

El festejo se realizó en los jardines de una elegante hotel de la recoleta porteña de arquitectura francesa, con enormes columnas, balcones y una fachada señorial. La ambientación combinó globos rosas, celestes, lilas y amarillos, arcos decorativos, guirnaldas de luces y mesas cuidadosamente preparadas para recibir a los invitados.

LAS IMPRESIONANTES TORTAS DEL CUMPLEAÑOS DE LA HIJA MENOR DE WANDA NARA

Uno de los sectores que más llamó la atención fue la mesa dulce, donde se destacaron varias tortas de diferentes tamaños, colores y diseños, todas inspiradas en una estética vintage. Algunas estaban decoradas con abundante crema, volados y cerezas rojas, mientras que otras lucían delicados detalles en tonos rosados.

El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

Sin embargo, el toque más original estuvo en los adornos personalizados: las tortas tenían fotografías de rostros infantiles con pequeños sombreros de cumpleaños, una propuesta que también se repitió en los arreglos de globos distribuidos por el lugar.

La decoración se completó con manteles a rayas, vajilla elegante, cubiertos dorados, servilletas bordadas y pequeños gorros de fiesta colocados sobre los platos. También se destacaron los adornos de papel en forma de abanicos y esferas, que aportaron un aire delicado y festivo.

El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

LA MANSIÓN Y LOS DETALLES EXCLUSIVOS DEL FESTEJO

Las fotografías permitieron apreciar la magnitud de la celebración. En el patio de la residencia se montaron distintas mesas redondas, sillas de madera y sectores de descanso, mientras que la mesa principal concentró una impactante variedad de preparaciones dulces.

El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

El lujoso cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

La elección de una paleta de colores suaves, los arreglos florales y la pastelería artesanal le dieron al evento una estética inspirada en las fiestas clásicas, con una producción especialmente pensada para cada rincón.