La Joaqui vivió un cumpleaños cargado de emoción gracias a Tiago PZK, quien le preparó una sorpresa especial para celebrar sus 32 años. La reacción de la cantante quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales y volvió a poner a la pareja en el centro de la escena.

La artista cumplió años este domingo y, en medio de una etapa de cambios en su vida sentimental, recibió un agasajo organizado por su flamante novio, con quien confirmó su relación hace aproximadamente un mes.

En las imágenes, que se pudo ver en la cuenta de X (antes Twitter) del programa Intrusos, se observa el momento en que La Joaqui ingresa al lugar y descubre el festejo que Tiago había preparado para ella. Al encontrarse con el cantante en medio del salón, la artista no pudo contener la emoción y rompió en llanto ante la inesperada sorpresa.

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

El festejo tuvo una decoración especial, inspirada en Halloween, con calaveras y globos negros, blancos y naranjas que ambientaron el salón para la celebración. En medio de esa puesta temática, Tiago PZK esperaba a su pareja para compartir con ella un momento íntimo y especial. La reacción de La Joaqui, visiblemente conmovida al descubrir lo que le habían organizado, fue uno de los detalles que más llamó la atención de sus seguidores.

El video no tardó en circular por las redes sociales, donde los fanáticos de ambos artistas siguieron de cerca el romántico gesto del músico y los mimos y besos que se dieron en esta fecha especial.

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LA JOAQUI RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR SU ROMANCE CON TIAGO PZK

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la escena después de compartir un video en TikTok que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. Aunque la cantante no mencionó directamente ni a Tiago PZK ni a Luck Ra, el contexto hizo que muchos interpretaran su publicación como una respuesta a las críticas que recibió desde que confirmó su nuevo romance.

En las imágenes, La Joaqui aparece frente a la cámara mientras se maquilla, con gestos de desinterés y una actitud desafiante. De fondo, eligió un audio que llamó especialmente la atención por una frase que parece hacer referencia a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales: “Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha decir en el audio que acompañó la publicación.

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

Pero la artista fue por más y sumó otra declaración que encendió todavía más el debate: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.

El posteo no tardó en generar repercusión y acumuló más de 1.500 comentarios. Entre las respuestas hubo usuarios que cuestionaron la actitud de la cantante, mientras que otros salieron en su defensa y remarcaron que tiene derecho a rehacer su vida sentimental.

La publicación de La Joaqui ocurre luego de la fuerte repercusión que generó su romance con Tiago PZK. La relación se conoció poco tiempo después de su separación de Luck Ra, situación que despertó todo tipo de comentarios y especulaciones en las redes sociales.