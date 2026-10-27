Lourdes Sánchez se refirió a la situación familiar que atraviesa en medio de su nuevo romance tras su separación de Pablo “Chato” Prada y aclaró que la decisión de que su hijo Valentín permanezca en Buenos Aires fue tomada por el propio niño. En diálogo con el programa Puro Show, la bailarina detalló cómo es el día a día con su ex y cómo manejan la crianza a la distancia.

La artista, que divide su tiempo entre Buenos Aires y Corrientes por compromisos laborales y también emocionales, aseguró que mantiene una comunicación constante con el padre de su niño: “Tenemos diálogo todos los días, por esto de que yo estoy mucho en Corrientes también, hacemos videollamadas con Valentín, él no tiene teléfono todavía, tiene 10 años”.

Lourdes Sánchez habló de su presente con su hijo tras su separación del Chato Prada (Foto: captura de eltrece).

“Así que mi única comunicación con él es a través de Pablo, con quien tengo una excelente relación y sobre todo con respeto y amor por los 16 años que estuvimos juntos. Lo peor ya pasó, yo decidí ser feliz”, dijo Lourdes en el programa de eltrece sobre su vínculo con su expareja.

“VEREMOS SI MI HIJO QUIERE IR A CORRIENTES”: LA POSTURA DE LOURDES SÁNCHEZ

Consultada sobre cómo vive la distancia con su hijo, Lourdes Sánchez reconoció que no es fácil: “Por supuesto que es súper doloroso, pero es la manera que también hoy encontramos de equilibrar mi trabajo y Valentín, además él tiene que terminar el colegio este año acá en Buenos Aires. Y bueno, después veremos si tiene ganas él de ir a Corrientes”.

La bailarina remarcó que la decisión de dónde vivir fue de su hijo y no impuesta por los padres. “Es decisión de Valentín, porque por supuesto que si él quiere ir conmigo a Corrientes, se viene, pero él por ahora no quiere. Yo igual vengo todas las semanas a Buenos Aires, a veces me lo llevo a Corrientes a Valen, y así, hoy es nuestra vida”, explicó.

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