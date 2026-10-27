El final de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue una bomba que detonó el propio uruguayo, y Jorge Rial se metió de lleno en la interna de Intrusos.

“¿Tendré que volver?”, bromeó el creador del icónico programa de espectáculos de América.

“Es una lástima, pero lo veo mucho a Rodrigo últimamente con ganas de hacer otra cosa”, continuó ya más serio en alusión a los deseos de hacer programas políticos.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. (Foto: Movilpress)

Entonces fue al hueso: “Son decisiones personales. Uno no se tiene que enojar con las decisiones del otro”.

“Y están tomando riesgo. Lussich sobre todo están tomando riesgo. Cambiar no es fácil. Es plata o mierda”, concluyó.

Los reemplazantes que propuso Rial para Intrusos

A la hora de evaluar posibles reemplazos, Jorge fue provocador: “Yo la llevo a Viviana Canosa. Aunque no sé si puede entrar al canal”.

En el medio descartó a Luis Ventura porque “es un gran acompañante” y ni se acordó de Marcela Tauro. De hecho posutló a Marina Calabró.