Lorena Perelló asegura que puede ver, escuchar y sentir a las almas desde que tenía cuatro años. Lo que para ella comenzó como una experiencia difícil de comprender durante su infancia en La Pampa se convirtió, con el paso del tiempo, en el eje de su camino espiritual. Hoy, radicada en Alemania, la médium argentina comparte sus vivencias en consultas, encuentros y conferencias, y este martes 27 de octubre se presenta en

En una entrevista exclusiva con este portal, Perelló recordó aquella primera experiencia que, según cuenta, le hizo advertir que percibía cosas que los demás no podían ver. También habló de los años en los que no sabía cómo manejar esa habilidad, relató una historia que considera decisiva en su recorrido y explicó cómo entiende el contacto con las personas fallecidas.

Lorena Perelló recordó la primera experiencia paranormal que vivió a los cuatro años

“Desde los cuatro años es que yo puedo ver, sentir y escuchar a las almas que han trascendido”, afirmó Perelló al comenzar la entrevista.

La médium recordó que estaba en el campo, durante una noche de verano, cuando se despertó y vio a un hombre junto a la puerta del patio. Sorprendida, fue a buscar a su papá para contarle lo que estaba viendo.

“Me despierto, veo por la ventana a un señor apoyadito en la puerta, en el patio. Y voy a la habitación de mi papá y digo: ‘Papi, hay un señor ahí afuera’”, relató.

Sin embargo, cuando ambos salieron a mirar, su papá no encontró a nadie. Para ella, aquella situación fue el primer indicio de que estaba experimentando algo que no podía explicar.

Video: Ciudad Magazine

“Yo digo: ‘Papi, pero se está saludando’. Es que no había nadie”, recordó sobre la reacción de su padre.

Perelló explicó que durante muchos años no supo cómo interpretar lo que le sucedía. En su entorno familiar intentaban ayudarla con los recursos que tenían a su alcance, mientras ella seguía teniendo aquellas experiencias.

“Yo lo asocio mucho a la película Sexto Sentido. Digo: ‘Esta película la hicieron para mí’, porque sufrí más de 22 años de mi vida sin poder manejar esta habilidad”. Lorena Perelló.

“Yo lo asocio mucho a la película Sexto Sentido. Digo: ‘Esta película la hicieron para mí’, porque sufrí más de 22 años de mi vida sin poder manejar esta habilidad”, expresó.

A pesar de las dificultades, destacó especialmente el acompañamiento de sus padres durante aquella etapa. Según contó, nunca desestimaron lo que ella les relataba y la contuvieron durante las noches en las que tenía miedo o no podía comprender lo que estaba viviendo.

“Mis papás nunca me dijeron: ‘No, esto que estás diciendo no es verdad. Esto no es así. Esto lo estás imaginando’. Jamás. Me envolvieron con tanto amor”, recordó.

“Mis papás nunca me dijeron: ‘No, esto que estás diciendo no es verdad. Esto no es así. Esto lo estás imaginando’. Jamás. Me envolvieron con tanto amor”. Lorena Perelló.

La influencia de su marido y el momento en que pudo entender lo que le pasaba

Otro momento importante de su historia llegó cuando comenzó a estudiar en la universidad y conoció a quien hoy es su marido. Hasta entonces, había mantenido esas experiencias dentro de su círculo familiar más cercano.

“Era la primera vez que podía compartir esto con alguien fuera de mi entorno cercano”, explicó.

Según su relato, fue su pareja quien le habló de la mediumnidad y la acercó a las enseñanzas del espiritismo. A partir de ese momento, comenzó a encontrar respuestas en las lecturas y a comprender de otra manera aquello que, durante años, había vivido con temor.

“Ese conocimiento a mí me dio entendimiento”, sostuvo.

Perelló afirma que todas las personas tienen algún grado de sensibilidad psíquica, aunque considera que en su caso desarrolló distintas capacidades.

“En mi caso particular, yo puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir, puedo incorporar. Tengo varias habilidades psíquicas activas, despiertas, desarrolladas”, aseguró.

“En mi caso particular, yo puedo ver, puedo escuchar, puedo sentir, puedo incorporar. Tengo varias habilidades psíquicas activas, despiertas, desarrolladas”. Lorena Perelló.

También explicó que, con el tiempo, aprendió a regular sus experiencias. Para describir cómo decide cuándo conectarse y cuándo no, utiliza una comparación cotidiana: “Siempre le pongo una palabra muy cómica: ‘¿Abro el wifi o cierro el wifi?’”.

La historia de Camila, la nena que asegura haber acompañado durante una semana

Entre las experiencias que más la marcaron, Perelló recordó la historia de una nena de seis años llamada Camila, a quien describe como un alma que, según su interpretación, no había logrado trascender después de morir.

La médium contó que, por entonces, concurría semanalmente a centros espiritistas para ayudar a personas fallecidas que, desde su perspectiva, necesitaban acompañamiento para pasar al plano espiritual.

Dos días después de regresar de uno de esos encuentros, asegura que comenzó a percibir la presencia de la nena en su casa y que esa situación se extendió durante una semana.

“Yo hablaba como hablo contigo”, relató al explicar cómo era aquella comunicación.

Perelló recordó que, por entonces, trabajaba como docente y que incluso dejaba hojas para dibujar, porque sentía que Camila la acompañaba. Según contó, sus alumnos le preguntaban por qué preparaba una hoja de más. “Era para Camila. Porque, bueno, ella estaba conmigo”, explicó.

La semana siguiente, cuando regresó al centro espiritista, pidió ayuda para acompañar a la nena.

“Les digo: ‘No vengo sola, vengo con Camila. Está perdida y necesito que la ayudemos a trascender’”, recordó.

Para Perelló, aquella experiencia fue un punto de inflexión porque la llevó a profundizar su trabajo espiritual y a aprender cómo acompañar situaciones similares desde su propia perspectiva.

Cómo son las sesiones de mediumnidad de Lorena Perelló

Durante la entrevista, Perelló explicó que, según su práctica, no puede elegir qué persona fallecida se comunicará durante una sesión. Por eso, antes de comenzar, aclara a quienes la consultan que no puede garantizar el contacto con un ser querido en particular.

“Siempre antes de la sesión les aclaro que yo no atraigo a nadie”, señaló.

Como ejemplo, relató el caso de una madre que quería comunicarse con su hijo fallecido en un accidente. Según contó, no percibió su presencia durante la consulta y le explicó que, desde su interpretación espiritual, podía estar atravesando un proceso de recuperación en otro plano.

La médium sostiene que durante las sesiones describe a las personas fallecidas tal como las recuerda de su vida terrenal y transmite los mensajes que, según afirma, recibe de ellas. “Yo nunca sé qué alma se va a contactar”, explicó.

También señaló que suele recibir información que interpreta como recuerdos, detalles físicos o referencias a situaciones personales de quienes participan de la consulta.

Según su relato, el objetivo de esos encuentros es transmitir tranquilidad a quienes atraviesan un duelo y ayudarlos a procesar la pérdida desde una mirada espiritual.

Todos tenemos habilidades psíquicas: cuáles son las señales que nos dejan las almas

Perelló también habló de las señales que, de acuerdo con sus creencias, algunas personas pueden interpretar como una forma de conexión con sus seres queridos fallecidos.

Entre ellas, mencionó los sueños que se recuerdan con especial intensidad y que dejan una sensación de paz, así como la aparición de pájaros o colibríes en situaciones que resultan significativas para quien los observa.

“Cuando te visitan, vos vas a sentir paz, calma, tranquilidad. Y lo vas a ver allí, nítido. Y lo vas a recordar hoy, mañana y por el resto de tus años”, afirmó al describir lo que considera una experiencia de visita durante un sueño.

“Cuando te visitan, vos vas a sentir paz, calma, tranquilidad. Y lo vas a ver allí, nítido. Y lo vas a recordar hoy, mañana y por el resto de tus años”. Lorena Perelló sobre las personas que aparecen en los sueños.

También relacionó ciertas coincidencias con momentos de ayuda inesperada, cuando aparece una persona o una solución en medio de una situación difícil.

Para la médium, esas experiencias forman parte de una concepción espiritual según la cual las personas no están solas y pueden encontrar acompañamiento incluso después de la muerte.

Qué es Activación Celular, la experiencia de Lorena Perelló en el Teatro El Nacional

Además de compartir su historia, Perelló habló de Activación Celular, la propuesta vivencial que presenta este martes 27 de octubre en el Teatro El Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicó, el encuentro busca trabajar sobre el bienestar a través de ejercicios de respiración y de lo que ella describe como la transmisión de energía.

“Activación Celular tiene que ver con crear las condiciones favorables para que nuestras células puedan desarrollar su mayor potencialidad”, sostuvo.

“Activación Celular tiene que ver con crear las condiciones favorables para que nuestras células puedan desarrollar su mayor potencialidad”. Lorena Perelló.

Para ilustrar el concepto, comparó las células con casas que tienen las luces apagadas y describió la experiencia como un proceso para volver a encenderlas mediante la energía.

“En esta conferencia no va a ser una conferencia de charlas, sino que va a ser vivencial. Vos vas a sentir la energía”, aseguró.

Perelló adelantó que durante el encuentro realizará ejercicios de respiración y lo que denomina “cirugías espirituales”, una práctica que, según explicó, consiste en transmitir energía hacia zonas específicas del cuerpo.

También mencionó la entrega de agua fluidificada para continuar el proceso después de la experiencia.

Estas explicaciones corresponden a su enfoque espiritual: no constituyen evidencia de que la transmisión de energía pueda regenerar células, tratar enfermedades o reemplazar tratamientos médicos.

La médium invitó al público a participar de la propuesta y a explorar su propia concepción del bienestar. “Simplemente lo tenemos que recordar, lo tenemos que activar”, concluyó.

Además de la presentación en Buenos Aires, Perelló anunció encuentros el 6 de noviembre en el Teatro Quality de Córdoba y el 21 de noviembre en el Teatro Paradiso.