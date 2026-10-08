Después de meses atravesados por la tensión y la preocupación familiar, Jorge Rial tuvo un gesto que no pasó inadvertido con su hija, Morena Rial. El periodista compartió una emotiva publicación en sus historias de Instagram, en la que dejó un mensaje cargado de sentimiento tras un momento significativo para la joven.

La mediática, que lleva seis meses cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de una causa judicial por hechos delictivos, volvió a ser noticia esta semana por una situación mucho más esperanzadora: el reencuentro con sus dos hijos, Amadeo y Francesco.

En ese contexto, Rial se mostró feliz por el avance de su hija y publicó una fotografía de Morena junto a los pequeños. La imagen estuvo acompañada por una reflexión que muchos interpretaron como una señal de acercamiento después de un período complejo para la familia: “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”, escribió Rial junto a unos emojis de corazones.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jrial) Por: Fabiana Lopez

Aunque el periodista no hizo referencia explícita a los conflictos que atravesaron durante los últimos meses, el mensaje llamó la atención por el contexto familiar en el que llegó y por la imagen que eligió compartir: Morena junto a sus dos hijos.

Jorge Rial: “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”.

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NUEVO PROBLEMA JUDICIAL PARA MORENA RIAL: ASEGURAN QUE PODRÍA VOLVER A LA CÁRCEL TRAS INCUMPLIR LA PRISIÓN DOMICILIARIA

Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica por una situación judicial que podría complicar su presente. Según reveló Pepe Ochoa en LAM, la influencer deberá presentarse ante la Justicia para dar explicaciones luego de que la policía ingresara a su departamento y encontrara a varias personas en el lugar, algo que podría ser considerado un incumplimiento de su prisión domiciliaria.

“Morena Rial va a estar bastante complicada en estos días. El martes tiene una audiencia donde se tiene que presentar y tiene que explicar por qué el otro día estaba en su casa con 12 personas en su departamento“, contó el panelista al aire del programa de América.

Según explicó Ochoa, el episodio ocurrió cuando efectivos policiales acudieron al domicilio por una denuncia de ruidos molestos. Al ingresar al departamento, encontraron a Morena junto a amigas y amigos: “Ella está con domiciliaria. Esta semana le cayó la policía en la casa por ruidos molestos y entraron a su departamento y estaba ella con amigas y un par de amigos”, detalló.

Foto: Instagram (@moooreeriaal)

La situación generó preocupación porque, de acuerdo con lo explicado en LAM, la hija de Jorge Rial tendría restricciones específicas respecto a las visitas que puede recibir durante el cumplimiento del beneficio judicial.

Además, Pepe afirmó que desde la fiscalía le informaron que Morena acumularía varios incumplimientos: “Tiene 13 incumplimientos y el martes hay una audiencia para que Morena explique por qué está en una situación donde tiene este beneficio de la prisión domiciliaria y qué pasó“, sostuvo.

El dato más fuerte llegó cuando el panelista anticipó una posible consecuencia: “Lo que me dicen de adentro de la fiscalía es que es muy probable que Morena el martes no vuelva a la domiciliaria y vuelva a la cárcel. Le sacan el beneficio por incumplir“, cerró.