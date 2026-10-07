El festejo del segundo cumpleaños de Amadeo, el hijo menor de Morena Rial, fue súper movilizante para ella, y Alejandro Cipolla contó la verdad tras el evento.

“Fue súper lindo y emocionante”, contó a Ciudad el amigo de Morena.

Luego precisó el especial motivo de la sensibilidad de la hija de Jorge Rial por la coincidencia de Amadeo y Francesco, hermanos que no comparten padre: “Hace mucho que no estaban juntos”.

Morena Rial con Francesco, Amadeo y Alejandro Cipolla. (Foto: Ciudad)

Es que Francesco vive en Córdoba con su papá, Facundo Ambrosioni, y no suele visitarla en prisión.

Cómo lo vivió Morena Rial

“Ella estaba súper feliz, pero cuando finalizó le agarró tristeza, porque todavía la Justicia no resolvió el petitorio de libertad condicional que pedimos”, admitió el abogado.

Y enfatizó: “Quiere estar todo el tiempo con sus hijos, por eso se encontró con el doble sentimiento, de la alegría a la angustia”.