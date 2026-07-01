Morena Rial, hija de Jorge Rial, recibió en las últimas horas una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación en una serie de robos en viviendas de Villa Adelina (San Isidro) y Castelar (Morón).

La decisión fue tomada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, luego de homologar un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Patricio Ferrari y la defensa de la joven de 27 años.

Tras conocerse la sentencia, la defensa de Rial solicitó su excarcelación bajo la modalidad de libertad condicional. Antes de resolver sobre ese pedido, la magistrada ordenó un peritaje psicológico y pidió la opinión del fiscal Ferrari sobre la solicitud. Mientras tanto, la mediática permanece bajo arresto domiciliario, monitoreada con tobillera electrónica y con prohibición de acceso a redes sociales.

Morena Rial (Foto: captura América TV)

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El hecho principal que llevó a la condena ocurrió el 18 de enero de 2025, cerca de las 22, en una casa de la calle José María Moreno al 2700, en Villa Adelina. Según la investigación, la vivienda estaba vacía porque sus dueños estaban de vacaciones en Pinamar.

De acuerdo al expediente, Rial —al volante de un Peugeot 207 blanco— llegó junto a Luna González, Alan Fernández, Lautaro Ledesma y un quinto integrante no identificado. Mientras Rial, González y Fernández esperaban en el auto, Ledesma y el otro cómplice cortaron la luz de la casa, saltaron la reja y forzaron una ventana para ingresar. Una vez adentro, revolvieron los ambientes y se llevaron al menos una notebook.

Morena Rial (Foto: captura América TV)

La fuga quedó registrada en cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana, donde Rial fue reconocida por una policía. Minutos después, la misma oficial fue enviada a la casa robada tras activarse la alarma.

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La banda también fue acusada de un robo en Castelar, donde se llevaron 32.000 dólares, 50 cargadores de iPhone, 25 auriculares Apple y diez perfumes árabes, entre otros objetos. Rial negó haber participado en ese hecho, aunque admitió su presencia en Villa Adelina, asegurando que le dijeron que no habían encontrado nada de valor.

En su declaración, Rial relató que uno de los integrantes le propuso manejar para otro robo en Martínez, pero ella se negó. El fiscal Ferrari consideró que las pruebas reunidas eran suficientes para probar la responsabilidad de los acusados en los hechos investigados.

Foto: Instagram (@moooreeriaal)

Mientras tanto, Marcelo D’Ángelo, abogado defensor de Rial, presentó un recurso de casación contra la sentencia. Los otros implicados no apelaron y sus condenas quedaron firmes. Una cuarta sospechosa, Luna González, permanece prófuga.

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