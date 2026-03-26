En un giro en la estrategia judicial, Morena Rial firmó un juicio abreviado en el que asumió su responsabilidad en el robo y la consecuente condena a tres años de prisión efectiva, previo acuerdo con la fiscalía.

Aunque falta que la jueza del caso homologue el acuerdo al que llegó Morena con el fiscal Patricio Ferrari, se estima que a los ocho meses la hija mayor de Jorge Rial podría pedir la libertad condicional.

Según informó Martín Candalaft, el tiempo que More pasó encerrada entra dentro de los años de condena, y además contaría con el beneficio de seguir con su hijo Amadeo en el departamento de su hermana, Rocío.

Morena Rial llegó al departamento de su hermana, Rocío, para cumplir la prisión domiciliaria. (Foto: Movilpress)

Es decir que a fines de mayo podría solicitar la libertad condicional, y a futuro también lograr la posiblidad de tener salidas laborales.

La voz de las víctimas y la pena que evitó Morena Rial

El periodista de DDM recordó que la influencer enfrentaba una pena en expectativa de 10 años por los agravantes.

De todas formas, “hay que ver qué dicen las víctimas” sobre el arreglo de Morena Rial, ya que “muy probablemente” haya una compensación económica.