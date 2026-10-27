Tras la primicia, Pampito reveló más detalles de la interna entre Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la decisión del primero de terminar la dupla como conductores de Intrusos. En Puro Show, el conductor explicó toda la interna detrás de esta determinacion.

“Ellos dos, tanto Adrián como Rodrigo, se reunieron con el CEO de América, con Juan Cruz Ávila, para contarles ellos que no querían, sobre todo Rodrigo, continuar haciendo dupla en conducción”, informó el periodista y agregó qué les respondieron desde el canal.

“El canal les dice ‘los queremos a los dos, queremos que continúen’”, reveló y entonces explicó por qué Pallares tiene una postura distinta a la de su compañero: “Adrián no está de acuerdo con la decisión de Rodrigo, la respeta, por supuesto, es su amigo, es su socio, pero no está de acuerdo”.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares (Foto: Instagram @AméricaTV)

Entonces, Pampito aclaró que, pese a la decisión, no hay peleas ni tensiones al aire: “Estuve averiguando y hablando con gente del canal sobre cómo es la dinámica de ellos dos en Intrusos, y a mí lo que me cuentan es que están muy bien, que no se nota nada tenso al aire. Pero sí te cuento, porque sé, que Adrián no está tan contento con la decisión de Rodrigo”.

EL TRASFONDO DE LA SALIDA Y EL FUTURO DE RODRIGO LUSSICH

En el vivo de eltrece, Pampito reveló que Adrián Pallares siente que la dupla todavía tiene mucho para dar: “Él siente que la dupla tiene para continuar trabajando”. En cuanto a propuestas laborales, el conductor confirmó que Lussich tiene una oferta para hacer un programa semanal en C5N, lo que no es compatible con su continuidad en América.

“Rodrigo tiene, que esto me lo confirman, tiene la propuesta de hacer el programa en C5N una vez por semana, esa propuesta existe y no es viable hacer C5N junto con América”, confirmó y sobre el futuro laboral de Pallares, contó qué postura tiene el canal: “Son los dos o nada, o vamos por otro lado, no hay más propuestas”.

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