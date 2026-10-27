La escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi sumó un capitulo de la mano de las contundentes declaraciones de India Ortega, hija del músico y Ana Paula Dutil.

Luego de que surgieran versiones que señalaban a Dutil como la supuesta responsable de haberle presentado al músico a las supuestas terceras en discordia, las críticas en las redes sociales no tardaron en escalar.

La situación llegó a tal punto de agresión que la exmodelo tuvo que ponerle candado a sus perfiles digitales para protegerse.

En medio de esta tormenta mediática,India Ortega habló con Desayuno Americano y salió con dureza a blindar a su madre ante las acusaciones.

India Ortega le hizo una contundente crítica a Julieta Prandi (captura de América TV)

India Ortega defendió a su mamá, Ana Paula Dutil

Sin rodeos, la joven modelo dejó en claro su postura y desmintió de manera categórica que su madre esté involucrada en la ruptura o que intente entrometerse en la vida del cantante: “Voy a defender a mi mamá. No tiene nada que ver con lo que se está hablando”.

Respecto a los rumores sobre los vínculos laborales que generaron suspicacias en el entorno de la expareja, India aclaró cuál es la relación real que mantienen sus padres hoy en día: “Sí le pasó laburo a mi viejo como haría cualquier madre con el papá de sus hijos. Es lo mejor que puede hacer”.

La tajante aclaración sobre el pasado sentimental

Ante las especulaciones de que Dutil buscaría una reconciliación o desestabilizar la vida sentimental del integrante del clan Ortega, su hija fue categórica para dar por cerrado el tema: “No vende nada, mi mamá no quiere que mi papá esté con nadie más que con la persona que estuvo”.

“Mi mamá soltó hace años, él también. Mi mamá no quiere volver y nadie quiere que vuelvan”, agregó India.

Incluso, India recordó el momento familiar en el que sus propios hijos impulsaron la separación de la pareja hace tiempo: “Un día, yo les pedí a mis papás ‘por favor separensé porque ya está’. Nos dábamos cuenta de que estaban por nosotros y no por el amor que tenían ellos”.

El pedido de frenar el acoso en redes y en la calle

Finalmente, India expresó su indignación por el hostigamiento constante que sufre Ana Paula Dutil desde que estalló el conflicto, motivo por el cual tomó la decisión de aislarse del mundo virtual y evitar agresiones públicas.

“Que mi mamá haya tenido que cerrar las redes por cosas que le llegan me parece muy feo. Y por cosas que le gritan por la calle. ¡Basta! Mi mamá no tiene nada que ver”, expuso.

“Mi mamá no hizo nada ni tiene interés de hacer nada, ni quiere volver con mi papá”, cerró India Ortega con contundencia.