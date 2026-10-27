U2 confirmó una tercera fecha en la Argentina tras agotar las entradas para sus dos shows en el estadio River Plate. La banda liderada por Bono se presentará también el 27 de marzo de 2027, en el marco de The Greatest Show on Earth World Tour, la gira con la que volverá a los estadios después de varios años.

La noticia se conoció este martes 27 de octubre, luego de la respuesta del público durante la venta de entradas para los recitales del 23 y el 25 de marzo. Según informó la productora DF Entertainment, más de un millón de personas llegaron a formar parte de la fila virtual durante el proceso de compra.

Con la nueva presentación, el grupo integrado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. ofrecerá tres conciertos en el Monumental. Además, contará con Beck como invitado especial.

Foto: prensa U2

U2 en River: cuándo salen a la venta las entradas para la nueva fecha

Los tickets para el recital del sábado 27 de marzo de 2027 estarán disponibles a través de All Access, el único canal de venta oficial informado por la organización.

La venta general comenzará el jueves 29 de octubre a las 13. Además, habrá un beneficio de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

Las fechas del 23 y el 25 de marzo ya se encuentran agotadas, por lo que el nuevo show representa otra oportunidad para quienes no consiguieron entradas para las primeras presentaciones.

Las fechas de U2 en River Plate:

Lunes 23 de marzo de 2027: entradas agotadas.

Jueves 25 de marzo de 2027: entradas agotadas.

Sábado 27 de marzo de 2027: nueva fecha, con venta general desde el jueves 29 de octubre a las 13.

Foto: prensa U2

El regreso de U2 a la Argentina después de casi una década

La vuelta de U2 al país será uno de los acontecimientos destacados de la agenda musical de 2027. La banda irlandesa no se presenta en la Argentina desde hace casi una década y regresará con una gira que promete una producción escénica de gran escala.

The Greatest Show on Earth World Tour marcará el regreso del cuarteto a los estadios después del cierre de The Joshua Tree Tour, en diciembre de 2019. La propuesta también coincidirá con la celebración de los 50 años de historia del grupo.

Según adelantó la organización, la gira tendrá una puesta en escena ambiciosa, diseñada para convertir cada estadio en una experiencia audiovisual de gran impacto.

El nombre del tour también refleja la intención de los músicos de llevar sus espectáculos a otro nivel. “Es un desafío, tanto para nosotros mismos como para cualquiera, intentar ofrecer la mejor noche de la vida de alguien”, expresaron los integrantes de U2.

Beck será el invitado especial de U2 en River

Los recitales también contarán con la participación de Beck, el músico estadounidense reconocido por su trayectoria en el rock alternativo y por su capacidad para combinar distintos géneros musicales.

Su presencia sumará otra figura internacional a una serie de conciertos que reunirán a dos artistas con recorridos destacados dentro de la música contemporánea.

La gira comenzará el 23 de febrero de 2027 en Ciudad de México, donde U2 tiene previstas dos presentaciones en el Estadio GNP Seguros. Luego continuará en San Pablo, Brasil, con shows el 10 y el 12 de marzo, antes de llegar a Buenos Aires para cerrar su etapa latinoamericana.

El nuevo disco de U2 también tendrá protagonismo en la gira

Otro de los puntos centrales del tour será la presentación de canciones de Carnaval de Luz, el nuevo álbum de U2 anunciado en el material de prensa de la gira. Se trata de su primer disco con material completamente nuevo desde Songs of Experience, publicado en 2017, y el número 16 de su discografía.

Entre los adelantos figura “The Greatest Show On Earth”, la canción que le da nombre a la gira, escrita junto a Brian Eno y señalada por Bono como su favorita del álbum.

Las nuevas composiciones convivirán con los clásicos que marcaron la trayectoria del grupo a lo largo de cinco décadas, en un repertorio que buscará reunir distintas etapas de su historia musical.

Con tres fechas confirmadas en River y dos de ellas ya agotadas, el regreso de U2 a la Argentina genera una enorme expectativa entre sus seguidores, que tendrán una nueva oportunidad de ver a la banda en vivo en marzo de 2027.