La banda española La La Love You llegará por primera vez a la Argentina para presentarse el próximo 15 de noviembre en La Trastienda, en la Ciudad de Buenos Aires. El show formará parte de El Tour Intergaláctico, la gira internacional con la que el grupo acompaña su más reciente álbum, ¿Por qué me miráis así?.

El recital tendrá lugar en el espacio ubicado en Balcarce 460, en el barrio porteño de San Telmo, y marcará el debut del grupo en los escenarios argentinos. Las entradas se encuentran a la venta a través de Passline.

Foto: prensa Lalala Love You

Cómo es “El Tour Intergaláctico”, la gira de La La Love You

La propuesta de la banda toma elementos de la ciencia ficción, los cómics y la cultura pop para construir una puesta en escena que combina humor y emoción. Según adelantaron, el espectáculo también tendrá un formato cercano al público y recorrerá distintas etapas de su discografía.

El repertorio incluirá canciones de su nuevo álbum y algunos de los temas que marcaron su trayectoria, entre ellos “El fin del mundo”, “La mitad de la mitad”, “Alguien ha boicoteado el ponche” y “Una boda en Las Vegas”.

Esta última canción se convirtió en uno de los temas destacados de su catálogo, mientras que “El fin del mundo” alcanzó el Triple Disco de Platino, según la información difundida por la banda.

La La Love You y su nueva etapa musical junto a Miranda!

Como parte de esta etapa, el grupo también presentó “Delorean”, una colaboración con Miranda! que conecta el pop punk de los españoles con el universo pop del dúo argentino.

La La Love You está integrada por Roberto Amor, David Merino, Mía Berlín y Oscar Hoyos. A través de una combinación de guitarras, melodías pop y una estética vinculada con la cultura alternativa, el grupo desarrolló una propuesta que logró ampliar su audiencia más allá de España.

La llegada a Buenos Aires será una oportunidad para que el público local conozca en vivo su repertorio y la puesta en escena de una gira que acompaña el lanzamiento de su último disco.

Cuándo toca La La Love You en Buenos Aires y cómo comprar entradas

La La Love You se presentará el domingo 15 de noviembre de 2026 en La Trastienda, ubicada en Balcarce 460, Ciudad de Buenos Aires.

Las entradas están disponibles a través de Passline. Para conocer los precios y las ubicaciones disponibles, se recomienda consultar la plataforma de venta.