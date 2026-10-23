La cantante venezolana Yarge estrenó “Imposible Remix”, una nueva versión de su canción que cuenta con la participación del dúo 3AM y la guitarrista Andrea Ferrero.

El lanzamiento, previsto para este viernes 23 de octubre, forma parte de la previa de su primer álbum de estudio y llega en una semana especial para la artista, que también compartió escenario con TINI en Venezuela.

La nueva versión recupera el tema que Yarge había publicado a comienzos de 2026 y suma a dos referentes de la escena urbana venezolana: Richard y Christian Bermúdez, los hermanos gemelos que integran 3AM. La colaboración se completa con la participación de Ferrero, guitarrista nacida en Caracas y radicada en Los Ángeles.

El lanzamiento está acompañado por un videoclip filmado en Madrid, con imágenes registradas durante la reciente estadía de Yarge en España y en los paisajes de El Retiro.

Yarge y Tini. Foto: prensa

Yarge y Tini. Foto: prensa

Yarge. Foto: prensa

Yarge y Tini. Foto: prensa

Yarge compartió escenario con TINI en Caracas

Uno de los momentos destacados de la semana para Yarge ocurrió el 21 de octubre, cuando TINI la invitó a subir al escenario durante su presentación en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, como parte del FUTTTURA World Tour.

Juntas interpretaron “Carne y hueso”, una de las canciones del repertorio de la artista argentina. Para Yarge, la oportunidad tuvo un significado especial por la admiración que siente por TINI y se sumó a una etapa de crecimiento profesional, marcada por nuevas colaboraciones y una mayor proyección internacional.

Quién es Yarge, la cantante venezolana que prepara su álbum debut

Yarge tiene 21 años, nació en Punto Fijo, Venezuela, y desarrolló su carrera a partir de una propuesta que combina pop, música urbana e influencias alternativas. En su recorrido artístico trabaja junto a su hermano y productor, Argenis Ruiz, con quien construyó un sonido propio a partir de canciones que exploran experiencias personales y emociones.

La artista recibió nominaciones a los Pepsi Music Awards de Venezuela en distintas categorías, entre ellas Artista Revelación y Canción Urbana del Año. También colaboró con músicos como Micro TDH, Yami Safdie, Adso y Ramón Vega.

Una de sus canciones más reconocidas es “He pasado por mucho”, que supera los 2,2 millones de reproducciones en Spotify, según los datos difundidos en el material de prensa.

Con “Imposible Remix”, Yarge suma una nueva colaboración a su repertorio mientras se prepara para presentar su álbum debut. Aunque todavía no se detallaron las características completas del disco, el lanzamiento anticipa parte del camino musical que la cantante busca desarrollar en esta nueva etapa.