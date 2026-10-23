La Pantera y Quevedo se unieron en “DOGGY”, una colaboración que reúne a dos artistas de las Islas Canarias que se abrieron camino dentro de la escena urbana española. El lanzamiento llega en un momento de actividad para ambos músicos y suma un nuevo capítulo a sus respectivas carreras.

El tema encuentra a La Pantera después del estreno de “TOO”, una canción que tuvo repercusión en las plataformas de streaming y que se ubicó entre los primeros puestos del ranking diario de Spotify España, según informó su equipo de prensa.

Foto: prensa

Foto: prensa

La Pantera y Quevedo: qué se sabe de “DOGGY”

La colaboración conecta los recorridos de ambos artistas, que forman parte de la escena urbana surgida en Canarias y que logró trascender las fronteras de España.

En el caso de La Pantera, su crecimiento se refleja en la audiencia que reúne en las plataformas digitales. De acuerdo con los datos difundidos por su equipo, el cantante supera los cinco millones de oyentes mensuales en Spotify España y cuenta con varios temas que ingresaron al Top 50 de la plataforma, entre ellos “NO ME GUILLO v2”, “TOCATE SOLA”, “ALGO VA A PASAR”, “TOO” y “Quiero más”.

Quevedo, por su parte, se convirtió en uno de los nombres de mayor proyección internacional de la música urbana española. La unión entre ambos vuelve a poner en primer plano la escena musical canaria, que en los últimos años ganó presencia dentro del género.

Foto: prensa

¿La Pantera prepara un nuevo proyecto musical?

El estreno de “DOGGY” se produjo después de “TOO”, una sucesión de lanzamientos que abrió interrogantes sobre los próximos pasos de La Pantera.

Por el momento, no se confirmó oficialmente la publicación de un nuevo álbum. Sin embargo, la aparición de canciones en un período cercano alimentó las especulaciones sobre una posible nueva etapa discográfica del artista.

Mientras tanto, “DOGGY” suma una colaboración con Quevedo al repertorio de La Pantera y mantiene la atención sobre los próximos movimientos de ambos músicos.