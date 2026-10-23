Gime Accardi y Seven Kayne ya no se ocultan: están enamorados y lo dejan a la vista en redes sociales. Si bien en un principio ambos habían decidido preservar la relación y mantenerla lejos del ojo público, su amor ya es más que evidente.

El artista está promocionando su nueva canción titulada “Todo mi amor” y, por este motivo, compartió en las últimas horas un íntimo video donde se lo ve junto a Gime Accardi y, como era de esperar, revolucionó las redes.

“Baby, quiero darte todo mi amor. Yo con vos no pienso en competir. Quiero hacerte olvidarte de todo, solo quiero hacerte sonreír”, dice la letra de la canción que musicalizó el último video íntimo de la pareja en TikTok.

El íntimo video de Seven Kayne y Gime Accardi (Video: TikTok @sevenkayne)

GIME ACCARDI Y SEVEN KAYNE CONFIRMARON ROMANCE EN MÁLAGA Y LA EX DEL MÚSICO EXPLOTÓ

Meses atrás, cuando el romance entre Gime Accardi y Seven Kayne era solo un rumor, la periodista Fernanda Iglesias terminó de blanquear la relación al publicar un video de los dos en un café de Málaga con la leyenda “Romance confirmado”.

Además, sumó detalles sobre el inicio del vínculo y mostró una foto de Milagros Viado, la exnovia del cantante, para dejar en claro que el cantante ya había terminado esa relación. Según Iglesias, Milagros estaba “harta de que su novio le meta los cuernos”.

“Él le dijo ‘estoy de novio’ y ella le dijo ‘te voy a dar la mejor noche de tu vida’”, relató la modelo en un diálogo que se viralizó. Finalmente, ese video fue eliminado y la periodista confirmó que la pareja ya está separada: “Mili está en Buenos Aires y la parejita disfrutando de su amor en Málaga”.