El dulce mensaje de Wanda Nara a su hija menor por su cumpleaños (Foto: Instagram @wanda_nara)

El 27 de octubre de 2016 nació la segunda hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. Por este motivo, la mediática decidió recordar esta importante fecha en sus redes sociales compartiendo imágenes del momento que le cambió la vida.

A través de sus historias de Instagram, Wanda compartió una postal donde se la veía embarazada de su segunda hija, a pocos días de dar a luz. También compartió una foto tomada a pocos minutos del parto, con la pequeña en sus brazos.

Junto a esta imagen, Nara escribió: “Hace 10 años nacía en Milán mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho, tu mamá”.

El dulce mensaje de Wanda Nara a su hija menor por su cumpleaños (Foto: Instagram @wanda_nara)

WANDA EXCLUYÓ A MAURO ICARDI DEL MENSAJE A SU HIJA

Pero esto no fue lo único que publicó Wanda Nara en el día del cumpleaños de su hija. Excluyendo de manera adrede a Mauro Icardi, el padre de su hija, compartió una foto donde se veía a sus cinco hijos juntos, tras el nacimiento de la menor de todos.

“Y ellos que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes”, escribió la mediática junto a la dulce postal.

Wanda Nara excluyó a Mauro Icardi del mensaje de cumpleaños a su hija (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Para acompañarte y cuidarte en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para ser siempre el mejor ejemplo para vos. Sos nuestro todo. Llegaste para completarnos y llenarnos de un amor todavía más grande”, siguió Wanda.

Por último, la empresaria y conductora se dirigió a su hija con unas palabras finales: “Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daríamos la vida por vos”.