Mirá lo que respondió la cantante ante la pregunta de Puro Show.

Cuando Luck Ra lanzó su flamante tema a tres meses de la separación de La Joaqui muchos lo interpretaron como una chicana a su expareja, y ahora la propia Joaquinha Lerena de la Riva rompió el silencio tras la pícara reacción de Tiago PZK, su nueva pareja.

“Elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera. Dejémoslo tranquilo”, afirmó.

Luego planteó la duda para no hacerse cargo: “No sé si lo dice por mí. Tal vez él siente así”.

La explosiva letra del nuevo tema de Luck Ra que apuntaría contra La Joaqui. Foto: Instagram (@luckra y @lajoaqui)

“Soy una persona. Obvio que hay cosas que me pueden doler...”, admitió. Ya más risueña descartó pagarle con la misma moneda: “No voy a sacar un tema ni en pe... No le haría lo mismo”.

Y aclaró: “No pienso que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente, sino no lo hubieran levantado todos los medios”.

Luck Ra en el estreno de Masterchef Celebrity (Foto: Movilpress).

“Yo no le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. Cómo le voy a decir algo así”, se diferenció.

Entonces se despegó de la polémica por su propio hit a poco de la ruptura: “Yakuza (que el 2 de septiembre) lo venía trabajando hace dos meses ya, chicos. Yo hago RKT. Escuchá mi tema de Terapia de Choque. Tenía pareja, y decía, ‘me escapé de mi marido’. Escuchá Butaquera, nadie me había engañado. ‘Soy alta segunda, me la chu... ser primera’. Yo hago esa música”.

El posteo de Tiago PZK contra Luck Ra

La Joaqui y Tiago PZK (Foto: Movilpress)

En cuanto a las risas que Thiago PZK posteó casi al mismo momento en que se viralizaba el tema de Luck Ra, la morocha se rió: “No le pedí que lo borre. El gordo hace lo que quiere. Él es así, es un hombre muy protector.

“¡Qué le va a molestar! Está haciendo música, en la suya”, cerró.