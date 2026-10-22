La Joaqui reveló quién dio el primer paso en su romance con Tiago PZK, hoy ex amigo de Luck Ra (captura de Luzu TV y foto de Ciudad Magazine)

En septiembre, los rumores de romance entre La Joaqui y Tiago PZK comenzaron a sonar con fuerza en las redes sociales, hasta que el propio cantante confirmó la relación en una nota con Desayuno Americano, antes de viajar a Colombia.

“Estamos en pareja”, dijo Tiago mientras caminaba de la mano de La Joaqui, quien tres meses antes se había separado de Luck Ra, con quien había proyectado una vida juntos.

La Joaqui reveló quién dio el primer paso en su romance con Tiago PZK, hoy ex amigo de Luck Ra (video de Luzu y TikTok)

La Joaqui y Tiago PZK: quién dio el primer paso en el romance

Con el paso de las semanas, fue la propia artista quien reveló en Patria y Familia, el programa de Luzu TV, un detalle sobre el comienzo de la relación: ella fue quien dio el primer paso con Tiago PZK.

“Me animé a hacer algún comentario un poco más coqueto”, contó por primera vez la cantante de RKT sobre el inicio de su romance con el músico, quien había sido amigo de Luck Ra.

La relación generó polémica por el vínculo previo entre ambos artistas y las declaraciones del cordobés, que calificó a Tiago de “traidor” y aseguró que lo habían “icardiado”. Actualmente, los cantantes están distanciados.

Atenta a su relato, Juli Castro le preguntó sin rodeos: “¿Vos tiraste la primera piedrita?”. “Obvio que sí”, respondió La Joaqui, sin vueltas.

“Pusiste primera”, acotó la hija de Momi Giardina. En tanto, el conductor Fede Popgold sumó: “Y tuviste respuesta positiva, inmediata, del otro lado”.

“Vaya que sí”, contestó la artista entre risas.

La Joaqui reveló quién dio el primer paso en su romance con Tiago PZK (captura de Luzu TV)

En ese contexto, La Joaqui también dio detalles sobre el vínculo que mantiene con Tiago PZK, a quien conoce desde hace muchos años y con quien había compartido distintos eventos y escenarios.

“No me acuerdo exactamente qué dije, algún chiste con doble sentido. Fue muy natural y re loco porque es una persona que conozco desde hace muchísimos años”.

“Él conoce todas mis versiones y nunca me lo hubiera esperado, imaginado. Es una persona con la que compartí tanto eventos, escenarios... Ya había una complicidad muy copada entre nosotros”, recordó La Joaqui.