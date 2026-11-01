La cuarta temporada de ‘La edad dorada’. se puede ver desde el 1° de noviembre en HBO Max-

Las rivalidades entre familias millonarias, los matrimonios por conveniencia y las disputas sociales regresan con la cuarta temporada de ‘La edad dorada’. La serie de época creada por Julian Fellowes estrenará sus nuevos capítulos el 1° de noviembre en HBO Max, con una historia centrada en las consecuencias de las decisiones de Bertha Russell.

La nueva entrega tendrá 8 episodios de aproximadamente una hora, que se estrenarán semanalmente. La producción, conocida internacionalmente como The Gilded Age, comenzó en 2022 y cuenta con tres temporadas disponibles para quienes quieran recuperar la historia antes de su regreso.

// Llegó al N°1 en Netflix: la miniserie de época basada en una novela clásica de la que todos hablan

Ambientada en el Nueva York de finales del siglo XIX, la ficción presenta una sociedad dividida entre familias de fortunas antiguas y empresarios enriquecidos recientemente. Sus enfrentamientos se desarrollan entre mansiones, celebraciones y estrictas reglas sociales.

De qué trata La edad dorada

La historia comienza en 1882, cuando Marian Brook se muda a Manhattan para vivir con sus tías Agnes van Rhijn y Ada Brook, dos mujeres pertenecientes a una familia tradicional de Nueva York.

La ficción presenta una sociedad dividida entre familias de fortunas antiguas y empresarios enriquecidos recientemente.

Su llegada coincide con el ascenso de los Russell, un matrimonio que acumuló una enorme fortuna gracias a los negocios ferroviarios. Bertha busca ingresar a los círculos sociales más exclusivos, pero encuentra resistencia entre las familias tradicionales.

La rivalidad entre Bertha y Agnes representa el enfrentamiento entre el dinero nuevo y las antiguas jerarquías. Mientras tanto, Marian intenta construir su independencia y Peggy Scott persigue su carrera como escritora.

La serie también aborda las desigualdades económicas, las relaciones laborales y las oportunidades limitadas que enfrentaban las mujeres durante aquel período.

Qué pasa en la temporada 4 de La edad dorada

Los nuevos episodios mostrarán las consecuencias de los movimientos sociales y familiares que Bertha realizó para consolidar su posición entre la élite.

// La temporada 4 de Lupin en Netflix: todo lo que se sabe del regreso a las andadas de Omar Sy

Aunque consiguió modificar las reglas de ese mundo, sus decisiones provocaron una crisis dentro de la familia Russell. Agnes aprovechará esa situación para intentar recuperar la influencia que había perdido.

Por su parte, Marian buscará un camino propio, mientras Peggy enfrentará dificultades para conseguir la aceptación de sus futuros suegros.

La época histórica que inspiró la serie

El título hace referencia a la llamada Edad Dorada estadounidense, un período comprendido aproximadamente entre 1870 y 1900, caracterizado por la industrialización y el crecimiento de grandes fortunas.

La nueva entrega tendrá 8 episodios de aproximadamente una hora.

El término fue popularizado por Mark Twain y Charles Dudley Warner en una novela publicada en 1873. Su significado alude a una sociedad que aparentaba prosperidad, aunque ocultaba desigualdades y corrupción.

La producción recrea vestuarios, mansiones y acontecimientos sociales de la época, aunque sus personajes principales son ficticios y algunas tramas incorporan referencias históricas.

Cómo es el reparto de La edad dorada