Las rivalidades entre familias millonarias, los matrimonios por conveniencia y las disputas sociales regresan con la cuarta temporada de ‘La edad dorada’. La serie de época creada por Julian Fellowes estrenará sus nuevos capítulos el 1° de noviembre en HBO Max, con una historia centrada en las consecuencias de las decisiones de Bertha Russell.
La nueva entrega tendrá 8 episodios de aproximadamente una hora, que se estrenarán semanalmente. La producción, conocida internacionalmente como The Gilded Age, comenzó en 2022 y cuenta con tres temporadas disponibles para quienes quieran recuperar la historia antes de su regreso.
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Ambientada en el Nueva York de finales del siglo XIX, la ficción presenta una sociedad dividida entre familias de fortunas antiguas y empresarios enriquecidos recientemente. Sus enfrentamientos se desarrollan entre mansiones, celebraciones y estrictas reglas sociales.
De qué trata La edad dorada
La historia comienza en 1882, cuando Marian Brook se muda a Manhattan para vivir con sus tías Agnes van Rhijn y Ada Brook, dos mujeres pertenecientes a una familia tradicional de Nueva York.
Su llegada coincide con el ascenso de los Russell, un matrimonio que acumuló una enorme fortuna gracias a los negocios ferroviarios. Bertha busca ingresar a los círculos sociales más exclusivos, pero encuentra resistencia entre las familias tradicionales.
La rivalidad entre Bertha y Agnes representa el enfrentamiento entre el dinero nuevo y las antiguas jerarquías. Mientras tanto, Marian intenta construir su independencia y Peggy Scott persigue su carrera como escritora.
La serie también aborda las desigualdades económicas, las relaciones laborales y las oportunidades limitadas que enfrentaban las mujeres durante aquel período.
Qué pasa en la temporada 4 de La edad dorada
Los nuevos episodios mostrarán las consecuencias de los movimientos sociales y familiares que Bertha realizó para consolidar su posición entre la élite.
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Aunque consiguió modificar las reglas de ese mundo, sus decisiones provocaron una crisis dentro de la familia Russell. Agnes aprovechará esa situación para intentar recuperar la influencia que había perdido.
Por su parte, Marian buscará un camino propio, mientras Peggy enfrentará dificultades para conseguir la aceptación de sus futuros suegros.
La época histórica que inspiró la serie
El título hace referencia a la llamada Edad Dorada estadounidense, un período comprendido aproximadamente entre 1870 y 1900, caracterizado por la industrialización y el crecimiento de grandes fortunas.
El término fue popularizado por Mark Twain y Charles Dudley Warner en una novela publicada en 1873. Su significado alude a una sociedad que aparentaba prosperidad, aunque ocultaba desigualdades y corrupción.
La producción recrea vestuarios, mansiones y acontecimientos sociales de la época, aunque sus personajes principales son ficticios y algunas tramas incorporan referencias históricas.
Cómo es el reparto de La edad dorada
- Carrie Coon como Bertha Russell
- Christine Baranski como Agnes van Rhijn
- Cynthia Nixon como Ada Brook
- Morgan Spector como George Russell
- Louisa Jacobson como Marian Brook
- Denée Benton como Peggy Scott
- Taissa Farmiga como Gladys Russell
- Harry Richardson como Larry Russell
- Blake Ritson como Oscar van Rhijn
- Audra McDonald como Dorothy Scott
- Jordan Donica como William Kirkland
- Phylicia Rashad como Elizabeth Kirkland
- Bill Camp como J. P. Morgan