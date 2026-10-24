La producción revolucionó la representación de los viajes espaciales y planteó interrogantes sobre la evolución humana y la inteligencia artificial.

Hay películas que marcaron un antes y un después en el cine, y ’2001: Odisea del espacio’ ocupa un lugar destacado entre ellas. Estrenada en 1968 y dirigida por Stanley Kubrick, la producción revolucionó la representación de los viajes espaciales y planteó interrogantes sobre la evolución humana y la inteligencia artificial.

La película está disponible en HBO Max y tiene una duración de 149 minutos. Protagonizada por Keir Dullea y Gary Lockwood, combina imágenes espaciales, música clásica y extensas secuencias sin diálogos para desarrollar una historia que abarca millones de años.

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El guion fue escrito por Kubrick junto con el escritor británico Arthur C. Clarke, reconocido por sus novelas y relatos de ciencia ficción. Ambos desarrollaron simultáneamente el proyecto cinematográfico y una novela que profundiza en sus acontecimientos.

De qué trata ’2001: Odisea del espacio’

La historia comienza en la prehistoria, cuando un grupo de homínidos descubre un misterioso monolito negro. Su aparición coincide con un cambio decisivo en el comportamiento de aquellos primeros antepasados humanos.

'2001: Odisea del espacio' está disponible en HBO Max y tiene una duración de 149 minutos..

Millones de años después, otro objeto similar es encontrado en la Luna. El descubrimiento desencadena una investigación que conduce a una misión espacial hacia Júpiter.

A bordo de la nave Discovery One viajan los astronautas David Bowman y Frank Poole, acompañados por HAL 9000, una computadora dotada de inteligencia artificial que controla los principales sistemas de la misión.

El tráiler oficial de 2001: Odisea del Espacio.

La situación cambia cuando HAL comienza a tomar decisiones que ponen en peligro a los tripulantes. Los astronautas deben enfrentarse entonces a una tecnología diseñada para asistirlos, pero cuyo comportamiento resulta cada vez más difícil de controlar.

Por qué Tom Hanks admira la película de Stanley Kubrick

Tom Hanks reconoció en distintas oportunidades su admiración por 2001: Odisea del espacio. El protagonista de Forrest Gump y Náufrago contó que la vio numerosas veces en el cine durante su juventud.

La película fue una de las experiencias cinematográficas que más lo impresionaron y contribuyó a despertar su interés por las posibilidades narrativas y visuales del séptimo arte.

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Su fascinación se relaciona especialmente con la capacidad de Kubrick para contar una historia mediante imágenes, sonidos y efectos especiales, sin depender constantemente de los diálogos.

Los premios y el legado de ’2001: Odisea del espacio’

La película recibió cuatro nominaciones al Oscar de 1969 y ganó la estatuilla a mejores efectos visuales. También compitió en las categorías de dirección, guion original y dirección artística.

Kubrick, responsable de títulos como El resplandor, La naranja mecánica y La chaqueta metálica, utilizó maquetas, fotografía especializada y técnicas innovadoras para representar el espacio.

El guion fue escrito por Kubrick junto con el escritor británico Arthur C. Clarke, reconocido por sus novelas y relatos de ciencia ficción.

El trabajo visual influyó en generaciones posteriores de cineastas y estableció nuevas referencias para las producciones del género.

Su influencia continúa presente en historias sobre exploración espacial, inteligencia artificial y el vínculo entre los seres humanos y la tecnología.

Cómo es el reparto de ’2001: Odisea del espacio’