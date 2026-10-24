Espolvorerar harina sobre los rosales: para qué sirve y cómo hacerlo. Foto: IA

Con la llegada de las temperaturas más altas, los rosales del jardín pueden quedar expuestos a distintas plagas que afectan sus hojas, brotes y flores. Durante la primavera y el verano, la actividad de numerosos insectos aumenta, por lo que mantener las plantas saludables requiere prestar especial atención a su cuidado.

Entre los trucos caseros que circulan entre los aficionados a la jardinería aparece uno bastante particular: espolvorear harina común sobre las plantas. Aunque se trata de un ingrediente utilizado principalmente en la cocina, algunos especialistas sostienen que puede ayudar a dificultar la actividad de determinados insectos.

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Mark Abraham, profesional de Duguza Pest Control, explicó que la harina puede funcionar como una barrera física frente a algunas plagas. Sin embargo, no reemplaza los tratamientos específicos ni garantiza la eliminación de los insectos, por lo que su utilización debe ser moderada y acompañada de una observación frecuente del estado de las plantas.

Para qué sirve poner harina en los rosales y cuáles son sus beneficios

El principal objetivo de este método es dificultar la alimentación de ciertos insectos que atacan las plantas, especialmente durante los períodos de calor.

Espolvorerar harina sobre los rosales: para qué sirve y cómo hacerlo. Foto: IA

Según explicó Abraham, la harina puede interferir con las piezas bucales o el sistema digestivo de algunas plagas cuando estas entran en contacto con el producto o lo ingieren.

Entre los insectos mencionados por el especialista se encuentran las orugas y los saltamontes, que pueden alimentarse de las hojas y provocar daños en distintas especies del jardín.

Además, cuando la harina permanece seca y está expuesta al sol, podría contribuir a retirar humedad de algunos insectos pequeños. No obstante, la eficacia de este mecanismo no está suficientemente demostrada como para considerarlo un tratamiento confiable.

En el caso particular de los rosales, también es importante controlar la presencia de pulgones, ácaros y otros organismos que suelen afectar los brotes tiernos. No existe evidencia suficiente de que la harina común permita controlar eficazmente estas plagas, por lo que conviene identificar primero el insecto responsable del daño.

Cómo aplicar harina en los rosales del jardín, paso a paso

Para quienes quieran probar este recurso casero, la recomendación difundida por los especialistas en jardinería consiste en utilizar cantidades pequeñas de harina y evitar que el producto permanezca demasiado tiempo sobre las hojas.

Espolvorerar harina sobre los rosales: para qué sirve y cómo hacerlo. Foto: IA

1. Revisar los rosales: observar las hojas, los tallos y los brotes para identificar posibles insectos o señales de daño.

2. Elegir un día sin lluvia: evitar aplicar harina cuando se esperan precipitaciones o existe demasiada humedad ambiental.

3. Utilizar una cantidad mínima: espolvorear una capa muy fina de harina común, sin formar acumulaciones sobre la superficie vegetal.

4. Aplicar durante la mañana: el especialista recomienda las primeras horas del día, cuando el rocío puede favorecer la adherencia del producto.

5. Controlar la reacción de la planta: observar si aparecen manchas, residuos persistentes o signos de deterioro en las hojas.

6. Retirar los restos: enjuagar suavemente después de uno o dos días para evitar que la harina permanezca acumulada.

7. Evaluar alternativas: si los insectos continúan presentes, recurrir a métodos de control específicos para la plaga identificada.

Es importante tener en cuenta que la harina puede formar una pasta cuando se humedece, favorecer la aparición de hongos y dejar residuos sobre las hojas. Por eso, no se recomienda utilizarla de manera frecuente ni cubrir completamente el follaje de los rosales.