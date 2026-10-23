A 22 años de su estreno original, Epitafios, la emblemática serie argentina protagonizada por Julio Chávez y Cecilia Roth, volvió a HBO Max con sus dos temporadas remasterizadas. La producción de Polka, que marcó el inicio de las series HBO Original realizadas en América Latina, regresa con una calidad audiovisual renovada en el marco de los 35 años de HBO en la región.

Estrenada en 2004, la ficción se convirtió en un hito para la industria audiovisual local gracias a su propuesta cinematográfica y a una historia policial cargada de suspenso, asesinatos y secretos. Su impacto trascendió las fronteras argentinas: la serie llegó a más de 90 países y fue nominada al Emmy Internacional en sus dos temporadas.

Poster de Epitafios (Foto: gentileza HBO Max)

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DE QUÉ TRATA EPITAFIOS, LA SERIE ARGENTINA QUE HIZO HISTORIA

La historia sigue a Renzo Márquez (Julio Chávez), un expolicía marcado por una tragedia de su pasado que vuelve a involucrarse en una investigación criminal. Frente a una sucesión de asesinatos cuidadosamente planificados y pistas inquietantes, deberá trabajar junto a Marina Segal (Cecilia Roth) para descubrir la lógica que conecta los crímenes.

En ese recorrido, ambos se enfrentan a una trama en la que la venganza y la obsesión ocupan un lugar central. El thriller combina la investigación policial con los conflictos personales de sus protagonistas, mientras cada nuevo episodio suma interrogantes sobre la identidad y los motivos detrás de los crímenes.

El elenco reúne a figuras destacadas de la actuación argentina, entre ellas Paola Krum, Antonio Birabent, Leonardo Sbaraglia, Alejandro Awada, Juan Minujín y Daniel Fanego. La producción se destacó por una puesta visual ambiciosa para la época, que contribuyó a consolidar una nueva forma de hacer ficción televisiva en la región.

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LA REMASTERIZACIÓN DE EPITAFIOS Y EL LEGADO DE HBO EN LATINOAMÉRICA

La llegada de las dos temporadas remasterizadas recupera la serie con una calidad de imagen y sonido renovada, pensada para acercar este clásico a nuevas generaciones y permitir que quienes ya la conocen vuelvan a disfrutarla. El relanzamiento forma parte de la celebración por los 35 años de HBO en América Latina y pone en perspectiva el impacto de una producción que abrió camino para otras ficciones originales de la señal.

Después de Epitafios, HBO impulsó nuevas historias desarrolladas en la región, con títulos como Sr. Ávila, El jardín de bronce y Como agua para chocolate. Esa apuesta por las producciones locales también se extendió a otros formatos, entre ellos las docuseries.

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