Ricardo Darín volvió a generar expectativa entre los fanáticos de El Eternauta al revelar que el desenlace de la exitosa serie de Netflix podría llegar de una manera diferente a la esperada. El actor, que interpreta a Juan Salvo en la adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, contó que existe una propuesta para concluir la historia con una tercera temporada corta o, alternativamente, con una película.

“Hay pensado una tercera temporada corta para el final, que es una idea que a mí me gusta mucho, o una película”, adelantó Darín durante una entrevista con Catalina Dlugi en el programa radial Agarrate Catalina, que se emite por Radio Ciudad AM 1110. De esta manera, el intérprete dejó abierta la posibilidad de que la historia no termine con la segunda entrega, aunque no confirmó cuál de las alternativas se llevará finalmente a cabo.

Ricardo Darín en El Eternauta (Foto: gentileza Netflix)

El actor también se refirió a la responsabilidad que implica continuar una producción que despertó una enorme repercusión desde su estreno. En ese sentido, destacó que el objetivo compartido por el director Bruno Stagnaro, la productora K&S y Netflix es mantener el nivel alcanzado por la primera temporada y responder a las expectativas del público, que espera novedades sobre el futuro de Juan Salvo y los demás sobrevivientes.

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RICARDO DARÍN Y EL DESAFÍO DE MANTENER EL ÉXITO DE EL ETERNAUTA

“Lo que estamos pretendiendo es no bajar el nivel de lo que la gente está esperando ver”, sostuvo Darín al hablar sobre el trabajo que están realizando para la continuación de la serie. El actor remarcó así la exigencia que enfrenta el equipo creativo para sostener la calidad narrativa y visual de una producción que se convirtió en un fenómeno internacional.

Darín también recordó la experiencia de presentar el primer capítulo en pantalla grande, en Costa Salguero, y manifestó su deseo de repetir esa experiencia con los próximos episodios. La posibilidad de llevar el desenlace a una película permitiría, además, trasladar nuevamente la historia al cine, aunque por el momento no se confirmó que esa sea la opción elegida por los responsables del proyecto.

El Eternauta: la serie entró en producción y hay imágenes de Ricardo Darín como Juan Salvo

Mientras continúa el trabajo sobre la segunda temporada, todavía no hay una fecha oficial de estreno confirmada por Netflix. La producción deberá completar distintas etapas antes de llegar a la pantalla, entre ellas el trabajo técnico y los efectos especiales. Por ahora, las declaraciones de Darín alimentan la expectativa de los seguidores, que deberán esperar para conocer cómo continuará la historia y si el final llegará con una tercera entrega breve o con una película.

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