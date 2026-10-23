Prime Video confirmó la renovación de Carrie para una segunda temporada tras el exitoso debut de la serie basada en la icónica novela de Stephen King.

La producción, dirigida creativamente por Mike Flanagan, se estrenó el 7 de octubre y alcanzó el puesto número uno de la plataforma en más de 105 países. Con los ocho episodios de la primera entrega ya disponibles, la historia de Carrie White continuará más allá de los acontecimientos que marcaron su vida escolar.

Carrie (Foto: gentileza Prime Video)

La nueva adaptación está protagonizada por Summer H. Howell, en el papel de Carrie, y Samantha Sloyan, como su madre, Margaret White. A diferencia de las versiones anteriores, la serie traslada el relato al mundo actual y explora cómo el acoso escolar, la exposición en las redes sociales y la crueldad de sus compañeros afectan a una adolescente que comienza a descubrir sus poderes telequinéticos.

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QUÉ SE SABE DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE CARRIE

Aunque todavía no se anunciaron una fecha de estreno ni detalles específicos sobre los nuevos episodios, Flanagan adelantó que la historia continuará más allá del célebre baile de graduación. El showrunner aseguró que la producción fue concebida desde el principio para expandir el universo del personaje y que todavía quedan importantes revelaciones, nuevos conflictos y giros argumentales por desarrollar.

“Desde el inicio, nos imaginamos una historia que fuera mucho más allá del baile de graduación, y estoy increíblemente agradecido por la confianza y el apoyo de Stephen para explorar lo que viene próximamente”, señaló Flanagan. Por su parte, King, productor ejecutivo de la serie, expresó su entusiasmo por el futuro de la ficción: “Tanto a Mike Flanagan como a mí, nos emociona mucho lo que viene. Sin duda, será apasionante”.

Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, también destacó la respuesta del público y la capacidad de la historia para conectar con distintas generaciones. Según explicó, la serie despertó el interés tanto de los seguidores históricos de Stephen King como de nuevas audiencias internacionales, con una repercusión particularmente fuerte entre el público femenino.

Carrie (Foto: gentileza Prime Video)

La primera temporada de Carrie adapta la novela debut de King, publicada en 1974, y presenta a una joven que creció aislada junto a su madre, una mujer extremadamente protectora. Tras la muerte de su padre, Carrie debe enfrentarse a un entorno escolar hostil y a un escándalo de acoso que se viraliza, mientras descubre unas habilidades sobrenaturales que amenazan con cambiar su vida para siempre. Los ocho episodios ya se encuentran disponibles en exclusiva en Prime Video.

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