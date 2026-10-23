El juicio que enfrentó Michael Jackson en 2005 vuelve a estar en el centro de la escena con Michael Jackson: El juicio (Michael Jackson: The Trial), la nueva serie documental de Universal+ que reconstruye uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia del entretenimiento. La producción, compuesta por cuatro episodios, propone una nueva mirada sobre el caso que mantuvo al Rey del Pop bajo el escrutinio mundial y que terminó con su absolución de todos los cargos.

La serie revisita el proceso que se desarrolló ante el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, en Santa María, California, a raíz de las acusaciones presentadas por Gavin Arvizo, quien tenía 13 años en aquel momento. El juicio tuvo una enorme repercusión internacional y volvió a poner en discusión la relación entre las celebridades, los medios de comunicación y el sistema judicial estadounidense.

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MATERIAL INÉDITO Y TESTIMONIOS CLAVE SOBRE EL JUICIO A MICHAEL JACKSON

A través de abundante material de archivo, Michael Jackson: El juicio reconstruye los acontecimientos que convirtieron a Santa María en el epicentro de la atención mediática. La producción examina cómo la fama del cantante influyó en la cobertura periodística y en la percepción pública de un caso que trascendió los tribunales.

Uno de los atractivos del documental es la incorporación de material de archivo nunca antes visto y entrevistas con personas cercanas al artista, entre ellas uno de sus exabogados defensores. Con diferentes perspectivas sobre el proceso, la serie busca profundizar en la historia humana detrás de una de las figuras más famosas y observadas de la cultura popular.

Yari Torres, vicepresidenta de Latam & U.S. Hispanic de All3Media International, destacó la vigencia del cantante y el vínculo que mantiene con el público latinoamericano. “Michael Jackson sigue siendo un ícono cultural en Latinoamérica, donde la conexión con su música y legado es especialmente profunda. Este documental ofrece a las audiencias la oportunidad de mirar más allá de la superestrella global y reflexionar sobre la compleja historia humana detrás de una de las figuras más famosas y observadas de nuestro tiempo”, afirmó.

Michael Jackson: El juicio (Foto: gentileza Unversal +)

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, cuatro años después del juicio que volvió a poner su vida privada bajo la lupa internacional. Con esta producción, Universal+ propone regresar a uno de los episodios más controvertidos de su historia y revisar cómo se desarrolló un caso que tuvo un impacto duradero en la imagen pública del artista.

Michael Jackson: El juicio llegó a Universal+ en Argentina el lunes 19 de octubre de 2026, con sus cuatro episodios disponibles desde el día del estreno. La serie documental invita a repasar el proceso judicial que atravesó el Rey del Pop y a conocer nuevos testimonios y materiales sobre un caso que captó la atención del mundo.

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